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﻿新百貨私有化失敗

2017-08-29 列印
　　新世界發展（017）私有化新世界百貨（825）的要約，經過三度延期後，昨晚正式宣佈私有化計劃失敗告終。新百貨發出的公告指，只獲約83.92%獨立股東支持私有化議案，由於新百貨私有化是以全面收購的方式進行，須有逾九成獨立股東接納才可成事。按照收購規則，私有化失敗後，要等最少12個月，大股東才可舊事重提。新百貨雖然上周五跌6%，但昨日卻突然彈升逾10%，收報2元，重回私有化作價水平。

　　君陽證券董事兼行政總裁鄧聲興表示私有化不成功，對股價將帶來負面影響，但相信不會打回原形。對於昨日股價急升多達10%，他指主要是投機性買入居多，預期投資者會獲利回吐，短期股價會回落。
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