﻿IFC外望——王健林傳禁出境 怒斥謠言無中生有

萬達老闆王健林是否又要出席公開場合亮個相、讓市場安心？上周末王健林「被限制出境」的傳言再度流傳，儘管萬達官方昨天一大早趕在開市前緊急澄清，但中港股市並不買帳，萬達集團昨天仍遭股債雙殺。



交投活躍的16萬達MTN004債券收益率飆升至7.5%，遠高於上周五的5.43%；萬達電影A股逼近跌停。



萬達酒店發展（169）昨日開市即挫逾4%，最多曾跌逾10%，收市仍跌逾8%，收報1.59元。



萬達昨早高調發公告，怒斥「所有謠言都是無中生有，別有用心，希望不傳謠不信謠」。並表明已第一時間向公安機關報案，並正蒐集證據，準備起訴造謠的公眾號。



萬達所指的謠言，是指王健林及家人8月25日準備乘搭私人飛機往英國，在天津機場被攔截及扣留，談話數小時後準許其離開，但禁出境。



上周萬達放棄收購倫敦市中心地皮Nine Elms Square，外電指，最終接手的買家為富力地產及中渝置地，涉資40.75億元。



目前萬達在倫敦持有的項目還包括2013年收購的豪華遊艇製造商Sunseeker 91.81%股權、目正在建設中的倫敦One項目，以及斥資約7.72億購買的倫敦一處豪宅。



Uber爆冷邀「高薪王」加盟



近期醜聞同官非不斷嘅叫車程式Uber，經過董事會星期日投票之後，爆冷決定向知名旅遊網Expedia嘅行政總裁科斯羅沙西（Dara Khosrowshahi）挖角，帶領佢哋走出危機。不過，呢位姓氏長過個名嘅仁兄喺2015年以7.38億榮膺最全球高薪CEO喎！唔知肯唔肯「屈就」呢！



據分析師估計，呢次Uber票選結果，應該係內部唔同派系折衷嘅結果。至於呢位48歲嘅科斯羅沙西當選，自然係有相當實力，佢係伊朗移民，做過投行，2005年出任Expedia CEO，到2015年獲加薪8.81倍至9460萬美元（約7.38億港元）。



科斯羅沙西喺Expedia遭遇金融危機重創後，選擇重金投資技術領域，同其他旅遊搜索引擎公司競爭，帶領公司渡過難關，依家業務拓展到全球超過60個國家。



科斯羅沙西當年嘅薪酬大部份來自股票獎勵，獲110萬股認股權，當時市值接近9100萬美元，可在5年半後兌現。如果接受Uber嘅Offer，唔知要放棄幾多股權獎勵呢？Uber嘅「誠意」有幾高當然係關鍵係所在啦！



高瞻