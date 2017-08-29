﻿市場簡訊

—市場盛傳中國神華（1088）與中國國電合併多時，昨日午後國資會終正式公佈，國務院批准兩公司合併重組為國家能源投資集團有限公司。受消息刺激，神華股價昨於尾市一度抽升4.7%，全日高見20.1元，其後升幅收窄，收市報19.6元，升2.1%。







—業務快速擴張為徽商銀行（3698）帶來補充資本的壓力。截至6月底止，該行核心一級資本充足率8.62%，較去年跌0.17個百分點，接近8%監管預警線。該行董事長李宏鳴昨表示，該指標距離監管下限要求的7.5%還有逾1個百分點。目前，徽商行每年拿出約50億元（人民幣，下同）利潤補充核心資本，可支撐資產擴張1000億元。







—擬於A股上市的中國人保（1339），其副總裁謝一群指，上月底董事會已批准集團回歸A股。財政部、中保監及及中證監等亦全力支持，謝一群形容有關工作正在推進，目前是順利的，但具體進度就要視乎監管當局，以及A股市場的狀況而定。至於A股股價要視乎其H股的表現，集團轉型的成功亦為H股帶來正面影響，相信回歸A股有利提升集團價值。







—慕容（1575）主席鄒格兵表示，會積極拓展中國一二線城市，以品牌零售及併購方式擴大市場份額。下半年將會於上海開設兩至三間零售店，包括一間旗艦店。







—九台農商銀行（6122）公佈今年上半年中期業績，股東溢利6.93億元人民幣，跌20%，每股盈利18分，不派中期息。







—合景泰富（1813）公佈今年上半年中期業績，股東溢利15.57億元（人民幣，下同），升9.5%，每股盈利51分，每股中期息10分。







—中糧肉食（1610）中期純利2.26億元人民幣，跌68.6%。每股盈利5.8分，不派中期息。







—中渝置地（1224）副主席林考文表示，中國項目已全部售完，但沒有打算離開中國市場，積極留意一線城市。







—安東油田（3337）首席執行官皮至峰表示，未來將持續保持輕資產戰略，以現有產能可以做到50億元人民幣收入目標，達標一定會分紅。







—中遠海運（517）公佈，上半年溢利2.06億元，增長42%。每股盈利13.41仙，中期息每股6仙，增50%。







—外電報道，渣打（2888）已聘請前高盛老將、現年62歲的楊昌伯出任大中華及北亞區副董事長職務。







—勝獅貨櫃（716）今年上半年業績扭虧為盈，股東溢利1660萬元美元。行政總裁張松聲表示，大股東太平船務有3億坡元債券需要贖回，但仍能夠通過星展及盤谷銀行安排借貸，太平以勝獅股份作抵押，但不是一定要賣盤。太平亦無意出售勝獅，並希望短時間內償還貸款。







—比亞迪（1211）公佈今年上半年中期業績，股東溢利17.23億元（人民幣，下同），跌23.7%，每股盈利59分，不派中期息，去年則有中期息派36.7分。