﻿北韓導彈震動股市 杜指曾挫逾百點後倒升

北韓導彈劃破日本上空，環球金融小震盪，美歐主要股市早段顯著受壓，其中杜指甫開即下挫超過百點，美匯亦跌至逾兩年半以來低位。資金避險心切，金價曾漲逾百分之一，攀上九個半月新高；日圓兌美元亦漲至四個多月來未見高位。



滙控美國預託證價格曾見74.82港元，較香港收市價升0.02港元；中移動美國預託證價格曾見83.23港元，較香港收市價跌4.87港元。今晨四時，杜指收報21865點，升56點；滙控（005）美國預託證券（ADR）價格見75.24元，較香港收市價升0.44元；騰訊（700）美國預託證券見322.45元，較香港收市價升2.65元。



泛歐Stoxx 600指數昨日早段曾下挫1.69%；其中英法德股市跌幅介乎1.52%至2.1%。昨日亞洲時段，區內主要股市普遍低收，其中恒指跌98點或0.35%，東京日經指數低收0.45%。導彈威脅下，資金流入避險資產以策安全。



現貨金價昨曾見每盎司1326.16美元，隔日升17.81美元或1.36%，創去年11月9日以來新高。銀價和白金價格亦曾分別升近三個月和六個月高位。



日圓兌美元曾見108.27兌1美元（每100日圓兌7.22港元），隔日升0.9%，為4月17日以來日內最高位。至於另一隻避險貨幣瑞郎兌美元更曾升1.3%，報94.29兌1美元（瑞郎兌8.28港元）。由於華府與平壤之間的地緣緊張關係再升溫，反映美元兌六種主要貨幣比價的美匯指數昨步入連續第三個交易日下跌，低位曾見91.62點，隔日跌0.64，創2015年1月以來日內新低。



郵儲行擬發行近52億A股



去年9月底剛完成H股上市的郵儲銀行（1658），已急不可待宣布A股上市大計。郵儲行董事會表示，將回歸A股上市，擬發行數量上限51.72億股，即不超過A股發行後總股本的6%，以進一步健全治理結構，打造境內外融資平台。



郵儲銀行的資本充足率一直偏低，H股上市後稍有改善，但仍落後於其他大型內銀。截至今年6月底，核心一級資本充足率8.72%，較7.5%的監管下限僅餘1個多百分點，股本融資壓力較大。



郵儲銀行同時派發上半年成績單，錄得股東應佔純利266億元（人民幣，下同），按年升14.5%，每股盈利0.33元，不派發中期息。公布業績前，郵儲銀行昨收報4.66元，無升跌。



「巨無霸」郵儲銀行截至6月底的資產總額8.54萬億元，較去年底增3.37%。貸款總額逾3.3萬億元，存款總額為7.8萬億元，分別較去年底增長10.95%及7.14%。



值得注意的是，郵儲行的貸款集中度非常高。上半年，十大單一借款人的貸款總額，就佔該行資本淨額的53.58%。其中，該行最大的單一借款人為中國鐵路總公司，涉及貸款總額1865.63億元，佔該行資本淨額的38.41%。



