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﻿數碼通盈利下跌16%

2017-08-30 列印
  數碼通（315）因頻譜成本上升、話音漫遊收入下跌、手機銷售利潤減少等因素拖累，截至今年6月底止的全年淨溢利下跌16%至6.72億元，派末期股息每股33仙。受累於手機及配件銷售大幅下跌72.4%至35.55億元，公司總收入大跌52.51%至87.15億元。

　　期內客戶流失率為1%，只比上個財年升0.1個百分點，但仍屬歷史高位。該公司行政總裁葉安娜指客戶流失率其實變化不大，高流失率是因為去年年底有一大批手機月費合約到期，在市場劇烈競爭下，客户約滿後轉投其他電訊營運商的SIM Only計劃。

  公司已採取多項措施，包括提供迎合不同客戶需求的服務計劃以壓抑流失率，而期內數碼通的香港客戶人數上升4%至206萬户。
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