﻿中信賺323億升六成 澳鐵礦有叫停風險 房地產業務標青

中信股份（267）昨日派發中期成績表，由於房地產業務盈利顯著上升，加上國安俱樂部增資引入戰略投資者帶來約27億元收益，令期內大賺323億元，按年增60%，每股派中期息0.11元。至於市場關注其於澳洲鐵礦項目的情況，該集團董事長常振明表示，澳洲鐵礦項目未來仍受到某些不可控因素影響，最壞的情況甚至要被逼中止項目營運，惟表示會盡量避免此情況發生。



中信股份截至今年6月底止中期，收入達1980億元，按年增加7.6%。期內，房地產業務溢利貢獻58.19億元，按年升逾千倍。上半年上海陸家嘴濱江金融城項目的兩棟甲級寫字樓竣工，並分別交付予中國工商銀行和中國人壽實現收益。至於金融業務則錄得溢利貢獻306.9億元，按年減少3.3%；至於資源能源業務盈轉虧，錄得虧損9200萬元。



常振明坦言，中澳鐵礦項目的未來發展仍受到某些不可控因素的影響，首先是鐵礦石價格，中澳鐵礦作為一個高成本的項目，其經濟效益更易受到礦價波動的影響，而長期低迷的礦價會使項目無法產生經濟效益。



另一方面，與礦山業主Mineralogy的法律糾紛、不合作等不明朗，也是不可控的因素之一。常振明表示，最壞的情況下甚至要被逼中止項目營運，但該集團會盡量避免此情況發生。與此同時，常振明稱中信是最早入澳洲的最大中資投資者，對當地投資前景有信心，同時該集團已為鐵礦項目撥備近59億美元。



此外，常振明表示中信股份作為綜合企業，目前金融業務收入遠多於實業，他希望兩個業務比例可以趨向平衡，未來目標可望達到金融與實業的利潤貢獻的比例分別60%、40%。該集團副董事長兼總經理王炯認為，目前中信的業務結構以傳统行業比例較高，新經濟的比例盯較少，故該集團會因應市場的消費趨勢變化，而增加投資農業及消費項目。



中信股份在業績報告中指出，該集團在農業領域積極佈局。目前，該集團是中國最大的農作物種業公司隆平高科的最大股東。7月份該集團還通過中信農業基金向陶氏益農提出收購其在巴西佔18%市場份額的玉米種子業務。中信股份昨日收報12.1元，升1.9%。



麥當勞擬內地日開一店



中信股份收購中港麥當勞的經營權，於7月份中信股份、中信資本、凱雷及麥當勞的戰略合作正式交割，新公司成為麥當勞在美國以外最大的特許經營商。被問及未來的發展策略，中信股份董事長常振明估計，未來2至3年在中國三四線城市，至少每天開一間新店。



常振明解釋，中信持有麥當勞中國28%股權，而麥當勞相對中信的資產和盈利佔比不是很高，但就在中信的消費業務佈局中，可以靠麥當勞每年8000萬至9000萬名長期顧客，與該集團其他業務產生協同效應，並可同時透過大數據進行交叉銷售。常振明又稱，未來兩個月將商討麥當勞內地業務發展方向，包括食物如何加強內地特色、改善採購等，逐步調整產品結構及營銷策略。他續指，目前麥當勞在中國有2500至3000間分店，未來會主力向三四線城市發展，希望未來2至3年，每日可以開一間分店。



另一方面，早前中信與恒大（3333）協議，在恒大旗下物業開設麥當勞，常振明表示除恒大外，還有許多地產商、市政府向該集團表示有興趣邀請麥當勞開分店，故日後肯定不止與恒大合作。