﻿正式與58速運合併 GOGOVAN上市首選香港

亞洲首個手機應用程式貨運物流平台─GOGOVAN昨日宣佈，與內地最大的同城貨運平台「58到家」旗下「58速運」合併，GOGOVAN創辦人兼新公司行政總裁林凱源指，若日後上市，必選香港市場，目標是主板上市。



林凱源又指今次合併是為成為全球最大短途貨運平台鋪路，上市只是「加油站」，又籲港人不要做「樓奴」，應多發展地產以外的領域。



新公司將由GOGOVAN聯合創辦人兼行政總裁林凱源擔任行政總裁，負責管理及策劃公司營運和發展方向。新公司的首個計劃是將其GOGOVAN中國分公司快狗速運的B2B業務與「58速運」的B2C服務合併，同時吸納大中型企業、批發市場客戶及個人用戶。林凱源指雙方合作取長補短，是拍檔關係，不計較誰大誰小。



被問及GOGOVAN現時的盈利情況，林凱源指在某些城市有錄得盈利，但公司整體仍然處於虧損狀態，他預計兩年後可扭虧為盈。他又言，向司機收費的經營模式理念公平，公司在司機接單賺錢的情況下才收佣金，不似以前「call 台」司機無論能否接單都要先繳費。市場估計GOGOVAN合併後的新公司市值約10億美元。



4年前於香港成立的GOGOVAN一直以「快狗速運」的名字在內地8個城市營運，是次合併將可擴展其內地業務的服務範疇，亦令公司成為亞洲最大的同城貨運服務平台。新公司將繼續扎根香港，並投放資源在現有的中國大陸、台灣、新加坡，韓國及印度市場，同時致力於其他亞洲城市開展業務，逐步向上市的目標推進。