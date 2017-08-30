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﻿海通：港股估值低吸引北水

2017-08-30 列印
　　海通國際（665）中期純利10.4億元，按年增加28%，派中期息10仙。盈利增加主要受惠上半年市場氣氛好轉，以及集團業務結構和經營能力提升。集團副主席兼行政總裁林涌表示，自從滬港通和深港通開通之後，改變了香港投資者的結構；又認為中國投資者來港投資股票，主要是看中港股估值低。

　　上半年海通收入29.4億元，按年增加20%。企業融資業務方面，上半年在香港有8個新股上市項目，在新加坡和印度孟買均有首個新股項目，期內企業融資業務錄得稅前利潤4.99億元，按年升30.3%。林涌表示，打算今年10月將經紀業務轉型，由只提供傳統股票經紀服務，轉為提供私人財富管理服務。

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