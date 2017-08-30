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﻿聯控五戰略投資收入齊升

2017-08-30 列印
　　聯想控股（3396）公布截至今年6月底止中期業績，上半年營業收入按年上升6%至1424.82億元（人民幣，下同），純利上升4%至26.87億元，每股盈利1.15元，不派中期息。聯控指，純利增加主要受惠財務投資的盈利貢獻大增。期內，聯想五大戰略投資均實現收入上升，其中金融服務、農業與食品部分與去年同期相比，營業收入分別上升約兩倍及64%，表現較為突出。

　　財務投資領域中，三大基金的多個指標均表現良好，貢獻純利21.33億元，其中，聯想之星新募集基金3.57億元；君聯資本新募集基金29.4億元；弘毅投資新募集基金36.35億元，管理資產規模已達1000億左右。
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