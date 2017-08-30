﻿IFC外望——華置再增持恒大 帳面賺近倍

華置（127）再度增持恒大（3333），華置在昨日收市後公布，今年4月以來共增持恒大7.66億股，持股5.83%，以恒大昨日收報25.5元計，華置持有恒大市值高達195.33億元，扣除成本價，回報差不多有一個開，帳面賺91.33億元。



華置又話，獲大股東陳凱韻（甘比，見圖）通知，其持有3500萬股恒大股份，佔恒大股份約0.27%，連同華置所持股份，甘比被視為持有共8.01億股恒大，連同華置的持股，共佔恒大6.1%股權，市值高達204.34億元。



華置話，會因應整體市場環境同埋公司財務狀況，分析投資潛力及回報是否理想而決定未來會否減持。恒大公布中期業績後獲多家大行支持，足以證明其潛力龐大。至於未來投資方向，華置就話仍會繼續放眼本地及海外，只要有潛力，任何投資機遇都會考慮。其實除咗投資恒大股票外，華置近期都不斷在香港及海外尋寶，過去一年多已買了3項英國物業，其於英國共擁有4個項目，出租率達100%，估值超過88億元，平均回報近4厘。



證監也放榜 首季虧轉盈



證監會近期頻頻走在幕前，幾近搶光港交所（388）風采。佢昨日發佈今年4至6月嘅首季報告，期間審閱86宗新上市申請，按年升21%，按季增68.6%，係自2003年以來建立雙重存檔制度以來最多，認真巴閉。



季內證監會並對3家持牌機構及7名代表採取了紀律處分，涉及罰款1100萬。在監察股價及成交量異動後，向中介人作出了高達2617項提供交易及帳戶記錄嘅要求。



期內證監在現場視察中發現違規個案371宗，按季跌11.5%。



上市公司業績期內公布業績，證監會亦有業績公佈。首季錄得盈利193萬元，按年虧轉盈，去年同期蝕1.29億元。期內收入4.26億元，按年上升48%，計入折舊後嘅開支4.24億元，按年上升2%。今年市況暢旺，證監收取的交易徵費水漲船高，有盈餘都不足為奇啦。



截至6月尾，證監儲備維持69億元。持牌機構及人士和註冊機構的總數4.3萬間，按年增加3.1%。牌照申請有1698宗，按年減少6.5%。



高瞻