—受中國打擊走資影響，內房來港熱情雖有所緩和，但均看好香港市場前景。世茂房地產（813）副主席許世壇表示，公司於2013年開始關注香港市場，繼續看好香港樓市，不過認為現時投資香港市場吸引力不大。另外，合景泰富（1813）認為本港樓市穩定，前景仍向好。
—上置（1207）中期純利6.23億元（人民幣，下同），按年增5.9倍，每股盈利3.03分，不派中期息。問及集團海外項目會否受中央嚴控資金外流影響，主席兼執行董事賀斌吾表示沒太大影響，未來海外投資將聚焦一帶一路沿線國家的項目。
—新華人壽（1336）昨公佈，上半年錄得母公司應佔淨利潤32.37億元（人民幣，下同），按年跌2.9%，主要因產品結構調整及所得稅支出增加。上半年壽險新業務價值71.53億元，增長28.8%。期內，實現總投資收益160.11億元，跌1.7%。年化總投資收益率4.9%，按年跌0.4個百分點。
—中國交通建設（1800）公佈，截至6月底止中期盈利78.68億元（人民幣，下同），按年增長8.4%，每股盈利43分；不派中期息。期內收入1892.8億元，按年上升3.8%。
—君陽金融（397）公佈，截至6月底止中期虧損6.84億元，每股虧損23.5仙；不派中期息。去年同期虧損1.4億元，每股虧損1.22仙。持續經營業務收益2559.7萬元，按年下跌33.9%。
—漢思能源（554）中期蝕1361.5萬元，每股虧損0.36仙，不派息。期內收入1.15億元，按年增4.38%。公司指出，現時經營能力存在重大不確定因素，有可能無力清還債項。
—金嗓子（6896）公佈，截至6月底止中期盈利2033萬元（人民幣，下同），按年下跌77.96%，每股盈利3分；不派中期息。收益2.36億元，減少36.45%。
—老恒和釀造（2226）公佈，截至6月底止中期盈利8279萬元（人民幣，下同），按年下跌18.6%，每股盈利14.3分；不派中期息。收入3.61億元，增加0.36%。
—鴻福堂（1446）公佈，截至6月底止中期盈利304萬元，按年增長1.14倍，每股盈利0.46仙；不派中期息。期內收益3.56億元，按年上升2.27%。
—俊知（1300）執行董事兼集團行政總裁蔣唯認為，中國三大電訊商未來兩年的資本開支表面上減少，不代表針對鐀線或光纖光纜的採購減少。現時中移動（941）室外覆蓋佳，但室內覆蓋仍有待改進；中聯通（762）的4G投入不夠，佈網不足。3家電訊商在5G以外的現有服務都有改進空間，加上相互競爭激烈，故對俊知的產品需求依然大。他預測，電訊商針對5G的投資將於標準發佈之後，政府發牌之前啟動，2020年將進行全面商用試驗。