﻿市場簡訊

—現代牧業（1117）中期虧損進一步擴大，該公司執行董事高麗娜解釋時指出，期內錄得淨虧損主要由於原奶銷售價格大跌及應收帳款減值撥備所致。該公司截至今年6月底止中期收入按年增5.2%至約23.44億元（人民幣，下同），淨虧損6.66億元，較去年同期淨虧損擴大約17.78%，每股基本虧損約為11.2分，不派中期息。







—受中國打擊走資影響，內房來港熱情雖有所緩和，但均看好香港市場前景。世茂房地產（813）副主席許世壇表示，公司於2013年開始關注香港市場，繼續看好香港樓市，不過認為現時投資香港市場吸引力不大。另外，合景泰富（1813）認為本港樓市穩定，前景仍向好。







—上置（1207）中期純利6.23億元（人民幣，下同），按年增5.9倍，每股盈利3.03分，不派中期息。問及集團海外項目會否受中央嚴控資金外流影響，主席兼執行董事賀斌吾表示沒太大影響，未來海外投資將聚焦一帶一路沿線國家的項目。







—新華人壽（1336）昨公佈，上半年錄得母公司應佔淨利潤32.37億元（人民幣，下同），按年跌2.9%，主要因產品結構調整及所得稅支出增加。上半年壽險新業務價值71.53億元，增長28.8%。期內，實現總投資收益160.11億元，跌1.7%。年化總投資收益率4.9%，按年跌0.4個百分點。







—中國交通建設（1800）公佈，截至6月底止中期盈利78.68億元（人民幣，下同），按年增長8.4%，每股盈利43分；不派中期息。期內收入1892.8億元，按年上升3.8%。



—君陽金融（397）公佈，截至6月底止中期虧損6.84億元，每股虧損23.5仙；不派中期息。去年同期虧損1.4億元，每股虧損1.22仙。持續經營業務收益2559.7萬元，按年下跌33.9%。







—漢思能源（554）中期蝕1361.5萬元，每股虧損0.36仙，不派息。期內收入1.15億元，按年增4.38%。公司指出，現時經營能力存在重大不確定因素，有可能無力清還債項。







—金嗓子（6896）公佈，截至6月底止中期盈利2033萬元（人民幣，下同），按年下跌77.96%，每股盈利3分；不派中期息。收益2.36億元，減少36.45%。







—老恒和釀造（2226）公佈，截至6月底止中期盈利8279萬元（人民幣，下同），按年下跌18.6%，每股盈利14.3分；不派中期息。收入3.61億元，增加0.36%。







—鴻福堂（1446）公佈，截至6月底止中期盈利304萬元，按年增長1.14倍，每股盈利0.46仙；不派中期息。期內收益3.56億元，按年上升2.27%。







—俊知（1300）執行董事兼集團行政總裁蔣唯認為，中國三大電訊商未來兩年的資本開支表面上減少，不代表針對鐀線或光纖光纜的採購減少。現時中移動（941）室外覆蓋佳，但室內覆蓋仍有待改進；中聯通（762）的4G投入不夠，佈網不足。3家電訊商在5G以外的現有服務都有改進空間，加上相互競爭激烈，故對俊知的產品需求依然大。他預測，電訊商針對5G的投資將於標準發佈之後，政府發牌之前啟動，2020年將進行全面商用試驗。