﻿港股十年最長升市 蘋果創新高 推高納指

美股好淡爭持，杜指早段在21800點水平窄幅波動，在蘋果公司股價再創新高，帶動納指造好。儘管新出爐的經濟數據偏好，但投資者仍觀望颶風哈維對經濟帶來的影響，油價繼續下跌，拖累能源股表現。港股在期指結算日顯著反彈，恒指如無意外將連升8個月，創十年來最長升市。



杜瓊斯工業平均指數截至四時收報21892點，升27點；納斯達克指數收報6368點，升66點。滙控（005）美國預託證價格收報75.71港元，較香港收市價跌0.54港元；騰訊（700）美國預託證價格報328.57港元，較香港收市價升1.97港元。



美次季增長上調至3%



美國商務部公佈，第二季國內生產總值（GDP）的年率化增幅，向上修訂至3%，是兩年來最快的季度增長，高於上月估計的2.6%，亦較分析師預測的2.7%為高。



知情人士稱，蘋果公司有意加入爭奪東芝旗下記憶晶片業務的混戰，指蘋果正與Bain Capital洽商，加入競逐；Bain連同其他包括獲日本政府支持的日本機構，已提交2.1萬億日圓（190億美元）的收購建議，競標對手還有KKR和威騰（WD）。蘋果股價在美市早段曾升98美仙，創日內新高163.89美元。



國際油價三連跌，紐約10月份期油價曾跌53美仙，相當於1.14%，報每桶45.61美元。倫敦現貨金價窄幅回軟，曾跌4.31美元，相當於0.33%，見每盎司1304.96美元。



恒指今年來累升逾6000點



港股昨日於期指結算日明顯反彈，在騰訊（700）及滙控（005）雙頭馬車推動上，恒指直衝28000點關口，收報28094點，升329點，成交額更創逾千億元。今年以來港股已累升27.7%，累漲逾6000點，今個月以來恒指升770點，如無意外，港股有望連升8個月，創十年來最長升市，追平07年創下的連升八個月的紀錄。



重磅藍籌股領漲大市，騰訊成為昨日領頭羊，股價最高曾見327.6元，升2.4%，以接近全日高位收市，收報326.6元，升2.1%，同為昨日成交額最大的股份，達57.36億元；滙控同樣造好推動大市，臨近尾市升幅擴大，收報76.25元，升近2%；友邦則漲1.3%，收報60元，單計這3隻藍籌股已貢獻恒指147點。



多隻內房股業績亮麗，刺激股價造好，世茂房地產（813）中期純利多賺28%，昨日大升15.6%，至16.26元，創24個月新高；融創中國（1918）早前發盈喜，公佈業績前夕有資金追捧，昨日升10.1%，至22.9元。