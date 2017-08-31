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﻿三經紀行駿傑帳戶遭凍結

2017-08-31 列印
  證監會向3家證券行要求配合調查有關駿傑集團（8188）涉嫌市場操控的活動，凍結相關帳戶的資產，認為做法是符合維護投資者的公眾利益。

　　證監會昨公佈，已向三間經紀行發出限制通知書，分別為財通國際證券有限公司、太平基業證券有限公司及元大證券（香港）有限公司。

  證監會表示，是次調查對象是與2017年2月22日駿傑集團涉嫌市場操控活動的有關帳戶，並非該3間經紀行本身，因此不影響經紀行的運作及其他客戶。

  此外，沽空機構Emerson Analytics再出沽空報告狙擊天鴿互動（1980），指天鴿日前就其指控的澄清為垃圾，不明港交所（388）為何接受，重申「除牌」是唯一合理的做法。
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