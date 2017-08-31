﻿中行多賺11%增長最快 工行盈利1529億稱冠

四大內銀齊放榜，由於政府實施減槓桿政策，有利大行業績，第二季盈利重拾增長動力，不良貸款率見頂回落、淨利息收益率企穩。四大行齊齊告別過去兩年1%低速，盈利重上快速升軌。國際業務佔比較多的中行（3988）跑贏對手，盈利增長11.45%，扣除中銀香港後中行盈利亦增長10.3%，增速最快。



工行純利升1.85%，賺1529.9億元（人民幣，下同），仍是最賺錢銀行。農行（1288）、建行（939）分別增長3.28%及3.69%，符預期，錄得2014年以來最好的中期表現，均不派發中期息。



工行農行不良率連跌兩季



資產質素改善、撥備壓力減輕，成為四大行增長動力。工行董事長易會滿稱，不良率已連續兩季收窄，由去年底的1.62%降至6月底的1.57%，資產質素趨穩向好，有信心下半年進一步好轉，利潤增速向好、回暖的態勢會保持下去，而且愈來愈好。



工行由2013年起對新老貸款劃斷管理，對新貸款實施更嚴格的監管分類。目前，新貸款已佔全部貸款的74%，不良率僅為0.83%。上半年工行處置911億元不良資產，其中現金清收比率42.3%。



內銀的盈利增速、撥備水平和不良貸款率幾個關鍵指標互為牽制。農行的不良率亦連續兩季收窄，由去年底的2.33%降至目中報的2.19%，撥備覆蓋率更大幅提升逾9個百分點，增長動力回穩。反觀中行的撥備水平再度回落逾10個百分點，接近150%的監管下線。



利率趨升 淨息差企穩



上半年，內地利率趨升，存款基礎強大、主要為同業資金淨拆出方的大型內銀，淨息差率先趨穩。工行上半年淨息差2.16%，持平於去年，按季擴4點子；建行2.14%，按季升1點子。



針對內地加強監管、收縮同業資產的影響，易會滿稱，工行的槓桿率、理財、票據、同業總體規範，槓桿率不高，此次加強監管的影響非常有限。工行同業資產佔總資產的比重只有4.1%，同業負債佔總負債比重為7.2%。