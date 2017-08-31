﻿教育業務虧損收窄 網龍半年轉賺2577萬

網龍（777）上半年業績扭虧為盈，股東純利2577.7萬元（人民幣，下同），去年虧損4289.4萬元，每股盈利5.2分，派息0.1港元，與去年相同。期內，旗下教育業務收入升22.9%，至9.34億元，虧損略為收窄至1.892億元。



網龍副董事長梁念堅稱，教育業務可望於今年內收支平衡，因為投資高峰期已過。下半年教育業務將繼續有增長，主要來自國際教育業務，而內地教育業務則預期在2019年達收支平衡。



為教育業務物色戰略夥伴



軟件產品101教育PPT已獲得超過45萬名教師安裝用戶，第2季度增加22萬名位數師用戶，料今年年底可達到100萬名教安裝用戶的目標。公司繼續推進社交商務貨幣化策略，計劃在今年第4季度推出社交商務平台，為明年預期錄得的線上收益作好準備。收入來源包括教材銷售、軟硬件銷售及廣告。梁念堅指，平台以後亦可應用於遊戲業務。



梁念堅指出，目前正為教育業務尋找戰略合作夥伴，既要對方有龐大用戶群，亦要熟悉大數據及人工智能的深度學習，公司亦會加強這些方面投資，可望令教育業務將來獲得更高估值。



首席財務官任國熙指出，網龍手機遊戲收入增加55%，預期下半年仍會持續增長，而用戶亦願意付費遊玩。



董事長劉德建指，收購Jumpstart後下一步會進行本地化，進軍中國市場，因其擁有的環球影業相關IP在中國有一定知名度，較容易吸引用戶。



被問及會否在教育業務方面與其他公司合作，劉德建表示，對合作持開放態度，但會選擇目標相近，或擁有如大數據或深度學習等公司沒有相關技術的合作夥伴。