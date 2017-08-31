關於未來投資方向，他表示，看好醫療、養老、半導體、消費升級行業，以去年收購的北京滙晨養老為例，最初只有2800個牀位，預料今年底將達7000個牀位。他續稱，養老行業帶來的淨利潤可能不太吸引，但整個行業的發展及估值有潛力，未來亦會與保險公司合作推出養老產品。
光控適時減持光證光銀
關於未來投資方向，他表示，看好醫療、養老、半導體、消費升級行業，以去年收購的北京滙晨養老為例，最初只有2800個牀位，預料今年底將達7000個牀位。他續稱，養老行業帶來的淨利潤可能不太吸引，但整個行業的發展及估值有潛力，未來亦會與保險公司合作推出養老產品。
驚人搗破 兩唐樓90劏房淫窟
警方過去兩天在新界「大掃黃」，粉碎元朗一個跨境賣淫集團，揭發兩棟唐樓的單位被分間出九十個劏房，房內環境惡劣，供中外妓女接客。行動中，警方檢獲大量安全套、潤滑劑及漱口水等，連同在區內破獲色情按摩院等淫業...
2017-08-31
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愛好狩獵拍片放上網 華裔刀漢殘殺袋鼠
澳洲新南威爾斯州出現袋鼠殺手，網上流傳華裔男子在當地用利刀殘殺一隻袋鼠短片，該名男子不時與拍片者嬉笑；當地華文傳媒報道，虐殺袋鼠男子是一名居於墨爾本的瀋陽人，據悉他愛好狩獵，短片是他本人上載至北美洲一個狩獵網，之後輾轉流傳回澳洲。 該段長不足兩分鐘的短片顯示，身穿一橫紋T恤、戴眼鏡、操普通話男子，用手拉一隻受傷、沒有反擊能力的袋鼠尾巴，並用腳踩牠，更用利刀狂刺袋鼠身體、喉部、頭部多達十八刀，袋鼠最終失血過多致死。 過程中該名男子神情輕鬆，不時與拍片者嬉笑、交流。最終袋鼠不支昏迷，而中年男子則說：「好了，頭斷了」，再手持染滿鮮血的利刀輕鬆蹲在地上。 事件不但引起澳洲網...
2017-08-31
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金正恩親指揮射導彈 視為牽制關島前奏
北韓導彈周二首次飛越日本國土墜落太平洋，北韓官方傳媒證實，領導人金正恩當日親自指揮火星十二中遠程彈道導彈試射，聲稱試射是牽制關島軍事行動前奏，且回應美韓近日展聯合軍演，強調朝方今後試射導彈均會以太平洋為目標。 朝中社昨日證實，金正恩親自指揮火星十二中遠程彈道導彈試射；報道稱，試射是針對「乙支自由衞士」美韓聯合軍演的武力示威的行動之一，亦是北韓牽制關島軍事行動前奏，強調朝方今後行試射導彈均會以太平洋為目標。 金正恩滿意試射效果，強調平壤政府會時刻關注美方言行，再決定下一步行動。 報道稱，該枚導彈按照預定計劃飛越北海道、渡島半島、襟裳岬上空，落入北太平洋上指定海域範圍內...
2017-08-31
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屋苑錄首置客市價承接
據星島地產網報道，二手紛錄用家市價承接個案，利嘉閣助理分區經理黃永全稱，元朗原築2座低層A室，面積約481方呎，採兩房設計，以514萬元獲首置客承接，呎價約10686元，屬市價水平，據悉，原業主在08...
2017-08-31
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港股十年最長升市 蘋果創新高 推高納指
美股好淡爭持，杜指早段在21800點水平窄幅波動，在蘋果公司股價再創新高，帶動納指造好。儘管新出爐的經濟數據偏好，但投資者仍觀望颶風哈維對經濟帶來的影響，油價繼續下跌，拖累能源股表現。港股在期指結算日顯著反彈，恒指如無意外將連升8個月，創十年來最長升市。 杜瓊斯工業平均指數截至四時收報21892點，升27點；納斯達克指數收報6368點，升66點。滙控（005）美國預託證價格收報75.71港元，較香港收市價跌0.54港元；騰訊（700）美國預託證價格報328.57港元，較香港收市價升1.97港元。 美次季增長上調至3% 美國商務部公佈，第二季國內生產總值（GDP）的年...
2017-08-31
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準PSG新兵領軍 法炮炸荷
法國在今晚世界盃歐洲區外圍賽A組，以平均二十五點二歲的大軍，主場迎戰由老兵擔大旗的荷蘭，勝望壓一。該隊準巴黎聖日耳門新援基利安麥巴比、射手基沙文和基奧特各自在聯賽養精蓄銳，今仗猶如猛虎出柙追擊橙軍，一於直取主勝。（有線61、201台周五凌晨2:45直播） 基利安麥巴比受轉會傳聞困擾，過去三輪法甲未有替摩納哥上陣。此子據報現已通過巴黎聖日耳門的體測轉會在望，今仗可望專心為高盧雄雞打硬仗，爭取首個國家隊入球，另外，法國鋒線尚有基沙文和基奧特，前者剛仗聯賽坐波監，今仗養足精神勢可延續為法國近七場六入球、兩助攻的腳風。至於過去兩場國際賽攻入三球的基奧特，本季三輪英超均後備披...
2017-08-31
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現場直擊 S-Class精銳新改良
平治新改良版S-Class正式在港上市，廠方上周五（8月25日）在中環摩天輪旁邊建立巨型展館，招待八百位嘉賓參加盛大派對。 文、部份圖片：彭志揚 當晚廠方展出S320和Mercedes-Ma...
2017-08-31
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廣交皇室名流巨星 最後貴族鄧永鏘離世留憾
最近傳出健康欠佳的鄧肇堅家族後人鄧永鏘爵士與世長辭，鄧永鏘是已故慈善家鄧肇堅長孫，與英國皇室及西方上流社會名人十分熟稔，據英國《泰晤士報》及《金融時報》報道，鄧永鏘於英國時間本周二晚上，於倫敦一間醫院...
2017-08-31
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社論——香港需要一座幸福摩天輪
由一家瑞士公司建設及營運的摩天輪，三年前落戶中環海濱長廊，已成為維港地標。昨天傳來摩天輪停業消息，購了票的人士摸門釘，失望而回。當局指摩天輪的租約及牌照已結束。鑑於摩天輪頗受市民、旅客歡迎，它起了點綴海濱景致的作用，並為中環添上歡樂氛圍，若有關營運商打退堂鼓，政府應另覓公司接棒。 高六十公尺的香港摩天輪，設有四十二個車廂，繞行一圈約花十五至二十分鐘，讓人從一個嶄新角度欣賞維港日夜美景，而摩天輪附近有一個活動廣場，提供小吃，吸引旅客來訪，也是港人一家大小假日的消閒好去處。發展局今年五月曾公佈摩天輪用地易手，預計九月轉交新營辦商運作。 不少國際大都會均有一座摩天輪。以英國倫敦的...
2017-08-31
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莫雷拉皇者歸位
周日新馬季開鑼戰，三屆香港冠軍騎師莫雷拉乃唯一卜滿十匹座騎的騎師，反映即使他暑期復課較遲，所獲支持卻未受影響。雷神表示對今戰座騎的分量甚為滿意，陣上定會全力以赴，務求可以打響頭炮。當中對於沈廐兩匹上季...
2017-08-31
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