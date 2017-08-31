  • 2017年8月31日 星期四
  • 29º
  • 75%
熱門： 地盤工友將軍澳彈琴陳章萍搶劫戴妃文華冰廳

日報新聞 > 財經

﻿光控適時減持光證光銀

2017-08-31 列印
　　光大控股（165）公布截至今年6月底止中期業績，歸屬公司股東盈利14.9億元，按年升5.58%，基本每股盈利0.884元，派中期息0.25元。集團執行董事兼首席執行官陳爽表示，在某些時點上將減持光大證券（6178）、光大銀行（6818），主要基於對資產回報率的考量，目前沒有具體時間表。他透露，目前投資組合中的具備退出條件的項目不少於20個，會視乎情況在合適時機推出。

　　關於未來投資方向，他表示，看好醫療、養老、半導體、消費升級行業，以去年收購的北京滙晨養老為例，最初只有2800個牀位，預料今年底將達7000個牀位。他續稱，養老行業帶來的淨利潤可能不太吸引，但整個行業的發展及估值有潛力，未來亦會與保險公司合作推出養老產品。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd