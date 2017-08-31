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﻿投資收入豐 復星多賺33%

2017-08-31 列印
　　復星國際（656）公佈截至6月底止中期業績，期內股東應佔溢利58.65億元（人民幣，下同），按年上升33.57%，每股盈利0.68元，不派中期股息。

　　期內，復星收入增11.6%至362.73億元，保險及金融業務收入升9%至142.87億元，相關淨利潤增66.59%至17.69億元。另外，投資收入急增1.1倍至17.21億元，相關淨利潤增11.94%至30.91億元。

　　至於地產業務收入則下跌10.41%至37.48億元，相關淨利潤亦跌10.2%至4.18億元。
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