﻿IFC外望——香港電訊推Google Wifi

香港電訊（6823）推高檔無線寬頻服務，夥拍Google（谷歌）獨家推出谷歌Wifi服務，網上行新用戶每月258元即包2x1000M寬頻，以及谷歌路由器30個月，且有技術專員上門安裝全屋覆蓋。



香港電訊個人客戶業務董事總經理吳永豪表示，現有客戶每月加68元或108元，可使用谷歌Wifi服務。



公司今年3月已開始針對對手作出不同的推廣，早前轉台免6個月月費成績不錯，現時每月均有淨增長。最新的谷歌Wifi在美國相當受歡迎，甚至出現炒價的情形。根據Google Store，Google Wifi服務要114美金（892港元）。



新客戶若簽網上行4x1000M或2x1000M多連接寬頻服務30個月合約，谷歌Wifi服務免費；若簽24個月合約，每月則要額外付68元以獲得谷歌Wifi服務。申請1000M及500M的寬頻服務的新客戶，不論簽30或24個月合約，谷歌Wifi服務的每月額外收費都是68元。



春泉股東提罷免管理人



春泉產託（1426）遭股東之一的太盟地產發聲明，提出在兩個月限期內，召開股東特別大會，以投票表決罷免管理人，避免繼續作出差劣及自利的決策，以釋放春泉隱藏價值。太盟發言人表示，有信心取得其他股東支持通過罷免管理人。



春泉昨晚公佈，正尋求法律意見以評估上述決議案有效性，若決議案部分或全部有效，將於股東特別大會上提呈。根據初步審查，管理人認為函件所載若干聲明誤導性，保留回覆權利。



太盟目前持有春泉產業信託約1.57億股，佔已發行股份約12.5%。太盟發言人接受本報電話訪問時表示，有信心取得多於50%股權支持，通過罷免管理人，因據了解其他股東一直對公司業務及投資回報有怨言，並曾多次向其反映問題，但春泉一直無視問題，相信會一起支持相關提議。



太盟聲明指出，春泉股價表現一直明顯落後於其他同業，股價相比資產淨值有高達43.6%折讓，與其他REIT的平均折讓只有3.7%相比有顯著距離，反映市場對管理人欠缺信心。



高瞻