﻿市場簡訊

—中通服（552）公佈2017年中期純利14.69億元（人民幣，下同），增長5.9%；經營收入448.88億元，增長6.4%；不派發中期息。總裁司芙蓉認為三大電訊商資本開支大幅下跌的機會微，有信心業務可平穩發展。公司的中非合作項目由於周期長，涉及資金方及建設方，統合需時，拿到項目亦未必可馬上動工，故項目成效不能馬上顯現。







—實德環球（487）中期虧損按年擴大至2107萬元，不派中期息。虧損擴大主要由於集團應佔與十六浦有關的聯營公司溢利減少，以及旅遊業務虧損增加所致。期內，十六浦娛樂場攤銷前盈利按年減少5%，至1.36億元。







—香港中旅（308）副總經理陶曉斌表示，公司正研究把部份成熟的項目分拆上市，他提及最有機會成事的為景區業務，但因法例規定，門票業務不能單獨上市，故需要重組資產，例如加入交通資產。他補充若分拆上市，會考慮在A股上市以方便項目融資。







—春泉產託（1426）遭股東之一的太盟地產發聲明，提出在兩個月限期內，召開股東特別大會，以投票表決罷免管理人，避免繼續作出差劣及自利的決策，以釋放春泉隱藏價值。太盟發言人表示，有信心取得其他股東支持通過罷免管理人。春泉昨晚公佈，正尋求法律意見以評估上述決議案有效性，若決議案部份或全部有效，將於股東特別大會上提呈。根據初步審查，管理人認為函件所載若干聲明誤導性，保留回覆權利。







—珠海控股（908）公佈截至6月底止中期純利2513.1萬元人民幣，按年升30.5%；每股盈利1.76分；不派中期息。期內營業額12.42億元人民幣，按年跌16.32%；毛利2.17億元，按年升6.76%。







—北大資源（618）公佈截至2017年6月30日止半年純利7172.9萬元，按年跌48.21%，每股盈利1.2仙；不派中期息。







—中船防務（317）公佈上半年純利為4397萬元人民幣，按年增18.6%，不派中期息。期內營業額104.18億元人民幣，按年跌8.3%，其中造船業務收入76.74億元人民幣，按年跌14.5%。







—海航基礎（357）董事長王貞表示，公司正物色一帶一路沿線國家的投資機會，優先選擇東南亞市場，主要輸出品牌管理經驗，並致力將旗下海南美蘭機場打造成東南亞的區域性樞紐機場。







—國美（493）首席財務官方巍表示，公司已改造200間門店，改造門店後推高同店銷售增長，加上產品組合提升，上半年同店銷售增長2.3%，有信心下半年同店銷售增長5%。







—美聯集團（1200）由去年上半年虧損1.34億元，轉為今年上半年賺1.16億元，每股盈利16.11仙，不派中期息。盈利上升主要因收入大增，上半年收入按年增長近32%至27.78億元，令經營溢利重返正數，錄得1.22億元。







—美國「股神」巴菲特以每股7.14美元，將6年前入手的50億美元美銀優先股，轉換為7億股普通股，市值165億美元，帳面賺約115億美元（約897億港元），獲利超過兩倍，兼成為美銀最大股東。