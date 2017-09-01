﻿特朗普唱好經濟 杜指再上試兩萬二

受惠美國最新消費者開支及工資加快上升，以及中國8月份官方製造業採購經理指數（PMI）進一步擴張，帶動投資者對經濟前景的樂觀情緒，利好大市走勢。美股杜指早段曾升93點，逼近22000點關口。另外，美國總統特朗普重申，美國經濟增長可達3%以上，但「股神」巴菲特對此則持保留態度。



杜瓊斯工業平均指數收市報21952點，升59點；納斯達克指數收報6428點，升60點。滙控（005）美國預託證價格報75.74港元，較香港收市價跌0.26港元；騰訊（700）美國預託證價格報331.02港元，較香港收市價升2.02港元。



美國7月份的消費者開支升幅，由6月經向上修訂後的0.2%，加快至0.3%，為3個月來最大升幅；但較市場預期的0.4%為低。同月個人收入升0.4%，6月則無升跌，市場則預期上升0.3%。



新申領失業救濟增千人



另外，美國上周的首次申領失業援助人數報23.6萬人，增加1000人，人數略少於市場預期的23.8萬人。前周的持續申領失業援助人數報194.2萬人，減少12萬人。



全美房地產代理協會公佈，美國7月份未交吉二手樓銷售意外按月跌0.8%，遜於6月份修訂後的1.3%按月升幅，以及分析師預測7月份的0.3%升幅，主要反映樓盤供應持續有限的影響。



國際期油價經過三連跌後回升，紐約10月份期油價昨曾升1.4美元，相當於3.05%，見每桶47.36美元。9月份汽油期貨價格曾升15.07美仙，見每加侖2.0354美元的逾兩年來高位。倫敦現貨金價在美市早段回升9.06美元，相當於0.69%，見每盎司1317.7美元。



特朗普周二為稅改計劃造勢，提出4項承諾：一、簡化稅制；二、堵塞富裕階層避稅漏洞；三、確保稅務條例令美國工薪人士受惠，並為中產提供稅務優惠；四、吸引大公司把海外利潤調回國。他並重申，公司稅將由目前最高的39.6%調低至15%。



特朗普強調，只要稅改計劃在國會得到通過並付諸實施，美國經濟增長「沒有理由」不遠超3%；若這個增長步伐持續下去，將可為美國製造1200萬個就業職位，並為美國經濟創造10萬億美元財富。



股神續買蘋果無意沽貨



對於美國政府振興經濟的宏圖，巴菲特接受CNBC訪問時表示，目前美國經濟增長可能正在加快，也可能只是出現雙底，反正現時美國經濟增長步伐應為2%，其言論反映他對未來美國經濟增長力度的看法，比特朗普更為保守。



股神又表示，巴郡自去年開始投資蘋果股票後一直有加碼，可以肯定截至上季仍有再買入，但他未有透露今季後有沒有再增持蘋果股票，僅說投資蘋果後便從未沽出過該公司股票。