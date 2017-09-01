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﻿恒指連升八月累漲27%

2017-09-01 列印
  港股於8月最後一個交易日失守28000關口，恒指最多跌233點，收市跌124點，報27970點。國指收報11295點，跌79點。恒指今天收市後調整組合，令昨日成交增至逾千億元。

  恒指8月份累計升646點；國指則累升467點。港股成功締造8個月連升紀錄，為10年來最長升市，恒指累計升幅5969點，升幅達27.13%，追平2007年3月開始連升8個月的紀錄，此紀錄之上為2003年4月開始連升11個月的沙士後大升市。

　　國家統計局公佈，8月製造業採購經理指數（PMI）報51.7點，已經連續超過一年處於擴張狀態，並較7月升0.3點。至於非製造業商務活動指數8月則報53.4，較7月回落近1點。
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