﻿離岸價年內累漲5.6% 人幣資金池連升兩月 有望挑戰6000億

人民幣匯價轉強，過去兩個月升勢更明顯，離岸人民幣（CNH）今年來累計升值5.6%，帶動本港人民幣存款連續兩個月回升，7月份按月升1.6%至5347億元（人民幣，下同），為今年來最高水平。業界預期人民幣存款將持續增加，有望挑戰接近6000億元水平。



金管局指出，近月本港人民幣存款略有回升，7月底為5347.3億元，較6月底增加87億元，計及人民幣存款證在內的整體人民幣資金池則回升至約6000億元水平。



美加息料成短期阻力



自2015年以來，受到人民幣貶值因素影響，本港人民幣資金池大幅萎縮，人民幣存款由2014年底的逾1萬億元高峰水平掉頭急跌至2016年年底的不足6000億元，今年3月更一度低見貼近5000億元。



永隆銀行存款部主管龔志明表示，7月份本港人民幣存款再增加，主要受惠人民幣持續升值。由於近期人民幣明顯轉強，相信8月份的人民幣存款將進一步增加，年底前可望保持此走勢。



上商財資業務處研究部主管林俊泓指，雖然本港人民幣存款回升，近日亦見人民幣存款因人民幣急彈而顯著增加，但若以現時人民幣存款的每月增幅估計，料今年底仍難以重上6000億元水平，因年底美國可能再加息一次，或刺激美元轉強，令人民幣升值趨勢受阻。但他料人民幣存款可挑戰5800億元。



年初人民幣離岸價曾低見6.9895，但其後逐步回穩，尤其踏入7至8月，升勢更明顯，近日曾升穿6.6兌1美元水平，一度高見6.5837。昨日人民幣離岸價徘徊於6.5925至6.6087之間，截至晚上8時左右報6.6079，較上日回軟88點子，惟仍較去底累升約5.6%。至於人民幣在岸價日盤則收報6.5969，跌42點子。



人幣使用量全球第五



林俊泓指，由於人民幣存款息率仍高於其他貨幣，故建議投資者短期買入人民幣收息，料人民幣短期在6.6水平上落，但基於美國加息因素，認為人民幣長期仍有貶值壓力。他又料人民幣存息將保持在現水平。



儘管近期銀行陸續下調人民幣存息，但以一年期存息為例，仍高企於3厘以上。



環球銀行金融電信協會（SWIFT）公佈，7月份人民幣在全球支付中比重上升至2%，6月份為1.98%，連續第三個月上升。人民幣於7月份全球交易使用量排名由第6位回升至第5位。



另外，金管局公佈，7月份本港跨境貿易結算人民幣匯款總額為3296億元，按月減少11.5%。至於今年首7個月人民幣即時支付結算系統日均交易額則約為9000億元。