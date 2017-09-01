﻿中期純利升八成 銀娛派特息33仙

銀娛（027）中期純利按年增加81.02%，至46.31億元，每股派特別息33仙，中期業績優於預期。期內，經調整EBITDA為65億元，按年上升37%。該集團於業績報告中表示，早前強颱風天鴿吹襲澳門，銀娛旗下的物業亦遭受破壞，但盡力使業務運作盡快恢復正常。銀娛昨日收報49.1元，升1.8%。



銀娛上半年錄得收益285億元，按年增加12%。期內，博彩收益總額264億元，按年上升9%。其中，中場收益總額114億元，按年增加15%；貴賓廳收益總額按年上升5%，至139億元；角子機收益總額按年上升12%，至11億元。



集團旗下「澳門銀河」上半年收益201億元，按年增加8%，經調整EBITDA為51億元，按年上升29%。不過，由於澳門銀河的博彩業務淨贏率偏低，令上半年的經調整EBITDA減少約3000萬元。至於貴賓廳的表現，上半年轉碼數為2647億元，按年上升8%，帶來收益為99億元，按年上升1%；中場博彩收益則為78億元，按年上升20%。另一方面，非博彩業務收益14億元，按年上升9%。澳門銀河旗下5間酒店錄得理想的入住率，上半年錄得入住率97%。



捐6000萬救災



另一個娛樂場「澳門百老匯」收益2.62億元，按年減少25.1%；經調整EBITDA為700萬元，按年減少22.2%。澳門百老匯並沒有貴賓廳業務，上半年的中場博彩收益為1.39億元，按年減少43.5%。



該集團同時在業績報告中指出，銀娛基金會及呂氏家族各捐出3000萬元澳門元，合共6000萬澳門元，當中包括嘉華建材的相關物資，以協助有需要的澳門市民以及銀娛團隊成員共渡時艱。