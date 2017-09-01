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﻿復星擬拆嬰兒車業務上市

2017-09-01 列印
　　復星國際（656）認為中國對境外投資的新規定，反而有利集團在海外擴張，並否認外海併購受調查的傳聞。復星董事長郭廣昌表示，會留意人工智能、互聯網技術及健康消費品公司等的併購機會。未來亦會鼓勵集團旗下各個業務獨立上市；其中，旅遊業務的分拆計劃已處於首輪融資階段，亦正考慮將嬰兒車業務分拆來港上市。

　　該公司執行董事兼聯席總裁陳啟宇表示，復星希望在母嬰這個市場有很好的表現，也希望將來嬰兒車的公司能夠在香港上市。此外，早前復星亦宣佈分拆以色列醫藥Sisram Medical，計劃以每股8.88元至12.35元招股，發售1.1億股，當中包括舊股，集資最多13.59億元。
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