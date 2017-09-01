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﻿招商局每股豪派1.57元

2017-09-01 列印
　　為慶祝上市25周年，招商局港口（144）在昨日派發中期成績表時宣派每股特別息1.35元，連同每股中期息0.22元，合共派1.57元，刺激招商局港口股價昨升6.2%，收報25.6元。該公司截至6月底止中期盈利上升86.3%，賺31.48億元，主要來自出售中集股份權益予母公司帶來的貢獻。集團財務總監呂勝洲指出，若下半年表現理想，可望增派末期息以回饋股東

　　寧波港吞吐量已經超越深圳，成為中國第二大貨櫃港，招商局董事總經理白景濤指出，深圳市領導相當重視港口發展，正研究增強深圳港的措施。集團副總經理嚴剛指出，深圳港的增長動力仍存，因寧波港整合舟山港之後，港區範圍擴大，令吞吐量上升。
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