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﻿投資樂視撇11億 融創仍多賺16倍

2017-09-01 列印
　　早前發盈喜的融創（1918）昨日公佈中期業績，股東溢利13億元（人民幣，下同），按年勁升16.83倍，每股盈利0.34元，不派息。不過，融創年初投資的樂視系大幅貶值，要為樂視減值撥備11億元，又佔樂視按權益入帳4億元損失，共計15億元，佔上半年減值前盈利近半。融創強調，樂視網及相關投資短期波動，但仍然看好業務長期價值。

　　融創預計內地樓市調控持續，將銷售加快周轉和提升去貨速度，快速回籠資金，預計將有超過90個全新項目推盤開售，貨值將超過1600億元，加上今年上半年尚未出售的貨源，下半年預計共有超過260個項目在售，總可售樓盤規模將超過3800億元。

　　融創上半年收入133.3億元，增長25.9%；毛利率亦有所恢復，由2016年同期的13.3%大幅提升至19.6%。上半年加強推盤，堅決銷售去庫存，實現合同銷售金額1088.5億元，按年增長94.2%；權益合同銷售金額亦達750.3億元，按年增長107%。
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