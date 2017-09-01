﻿IFC外望——任志剛憶述陳元講話

現為行會成員的前金管局總裁任志剛，昨日的每周《觀點》就講講與全國政協副主席、國家開發銀行原董事長陳元昔日的點點滴滴。文中憶述，當年陳元時為人行副行長時，自己是金管局總裁，在香港回歸過渡前，二人一起到訪倫敦、紐約及東京，進行題為「香港跨越一九九七的金融安排」的路演，合作無間。



那時陳元闡述了處理兩地金融關係的七項原則，當中的精髓，就是在一國兩制下，有兩種貨幣、兩個貨幣制度及兩個金融當局。陳元又強調「兩種貨幣制度之間沒有先後關係，也不存在主導與附屬的關係。它們之間是一種相對獨立的關係……在兩個相對獨立的貨幣制度下，兩地的金融監管當局也要保持相對獨立的關係。」



陳元即將訪港



二十年前的事，即將年屆七十的任志剛還記得那麼清楚，真厲害！他講這番話，都是想話二十年來兩地在貨幣金融領域上維持著良好的關係，香港貨幣金融順利過渡，陳元實在扮演了關鍵角色。講到尾，他透露陳元即將訪港，出席一個有關香港下一個二十年暨一帶一路倡議與香港機遇的活動，期望到時與他再聚。



新批按揭額跌 未反映新盤



金管局公佈7月份按揭數據，新按揭申請按月減少38%至9090宗。新批出按揭貸款額較6月份減少23.5%至337億元。經絡按揭轉介市場總監劉圓圓指，按揭申請宗數及按揭貸款額較上月下跌，主要因新盤的樓花期長，按揭貸款數字滯後，未反映近期新盤銷情熱烈，估計會在8、9月反映出按揭申請的價量，隨後的按揭貸款數字有所改善。



新批出按揭貸款額中，涉及一手市場所批出的貸款減少26.3%至75億元；涉及二手市場所批出貸款減少26.1%至144億元，涉及轉按所批出貸款減少18%至118億元。至於7月份新取用按揭貸款額較6月份增加1.2%至324億元。另外，7月份H按佔新批按揭貸款維持於95.9%，以最優惠利率（P按）由6月份的1.6%，上升至7月份的2%。



高瞻