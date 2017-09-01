﻿市場簡訊

—北京控股（392）中期賺37.8億元，按年增10%，收入則按年減少約2.9%至276億元。每股盈利2.99元，按年升11%，派中期息每股30仙。該公司股價昨收報43.7元，升2.2元或5.3%，全日高位見43.8元，創52周新高。







—對於同業輝山乳業（6863）出現財困，蒙牛乳業（2319）總裁兼執行董事盧敏放表示，蒙牛與輝山沒有任何關連。未來亦不會為達至2020年銷售千億元的戰略目標，而收購不符合其策略的公司。蒙牛截至今年6月底止，中期純利按年增加4.7%至11.2億元人民幣，大致符合市場預期，但收入則略高於市場預期，按年增長8.1%至294.7億元人民幣，不派中期息。







—中遠海控（1919）母公司中遠海運集團上月以近500億元收購東方海外（316）之後，中遠海控副董事長黃小文指，海外國家正進行反壟斷調查及審核工作，約3至6個月會完成整個收購項目，預期在今年年底完成收購程序。對於市場有指是次作價過高，他指收購東方海外並非簡單的擴大規模，料每年協同效益高達3億至5億元美元（約23.4億至39億港元），故認為價格合理。







—中國移動香港宣佈推出數據中心（IDC）服務，其位於香港的四大數據中心已準備就緒，為跨國及內地企業客戶提供首屈一指的數據中心及網絡服務，主要服務對象包括中港企業、網絡營運商、金融服務業、雲服務及資訊服務供應商。中國移動香港於本港部署四大數據中心，選址位置地理包括位於葵涌的MITA及ITT、位於將軍澳的GNC及位於鴨脷洲的DCC。



—綠地香港（337）宣佈，以6.73億元人民幣（約7.94億港元）收購浙江省桐鄉經濟開發區三幅商住土地，總代價將以現金支付，並以內部資源撥支。三幅土地佔地面積分別為8.23萬平方米、3.4萬平方米、2.14萬平方米。







—Uber候任行政總裁科斯羅沙西，雖然到下周二才正式就任，但在周三召開的第一次員工會議上已暗示，公司最早可能在2019年首次公開招股上市。他知情人士透露，他當天在會上表示，Uber很可能將在18到36個月內IPO上市。







—鼎豐（6878）日前公佈與清石資產成立合資公司，拓展資產管理業務。鼎豐融資部總裁鄭潤聰表示，清石在金融投資管理經驗、高科技項目儲備及業務網絡資源方面的優勢，有利公司開拓Fintech（金融科技）業務，期望能在今年底前開拓該新業務。







—澳門勵駿（1680）中期虧損按年擴大至2.28億元，不派中期息。虧損擴大主要由於勵宮娛樂場及酒店開業，導致經營成本和折舊增加，以及融資成本增加所致。







—新濠國際（200）上半年盈利按年下跌98%，至1.64億元，每股派中期息2.2仙。盈利下跌主要由於去年出售一家聯營公司權益而確認近104億元收益。不過，上半年淨收益則為201.1億元，增長逾2.6倍，受惠於去年5月起將新濠博亞娛樂的業績綜合入帳。







—博雅互動（434）中期純利1.41億元人民幣，按年增長9%，不派中期股息。期內，收益4.12億元人民幣，按年上升17.34%。