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﻿港股回軟 兩萬八遇阻力

2017-09-02 列印
        港股九月開局先升後跌，恒指曾重上28000關，最多升146點，惟最終不敵28000阻力，午後掉頭向下，全日跌17點，大市成交逾1005億元。以全周計，恒指累積上漲105點或0.38%；國指累積下跌2點或0.02%。有分析指，港股估值仍吸引，資金並未離棄港股。

        恒指收報27953點，跌17點或0.06%；國企指數收報11285點，下滑9點或0.09%。

　　亞洲創富證券行政總裁潘鐵珊指，港股估值仍吸引下，資金並未離棄港股，相信資金市將續支持港股後市向好，其中績優股將較受資金追捧，目前恒指支持位於27500，上升阻力位於28500。

內銀績後續捱沽

　　藍籌股昨日普遍偏軟，股王騰訊（700）推動恒指先升後跌，該股早市曾突破330元，高見332.2元，惟後勁不繼，午後倒跌，收跌0.85%，報326.2元，拖低恒指27點。

　　多隻重磅中資金融股繼續回吐，其中工行（1398）跌1.02%，中銀香港（2388）更跌1.63%，為跌幅最大藍籌股。

　　不過，恒安（1044）逆市升2.91%；蒙牛（2319）績後獲多間大行唱好，其中摩通予蒙牛23元目標價，刺激蒙牛昨升6.57%，成表現最佳藍籌股，而蒙牛本周累計已升14.05%。

　　儘管北韓局勢暫緩和，但昨日仍有資金流入貴金屬股，其中中金國際（2099）升逾7%。恒指季檢將於下周一生效，將納入恒指的萬洲國際（288）昨日升2.81%。

　　個別科網股受追捧，其中上半年成功轉虧為盈的網龍（777）急升10.59%，本周累計升31.34%。
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