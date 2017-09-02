﻿港股回軟 兩萬八遇阻力

恒指收報27953點，跌17點或0.06%；國企指數收報11285點，下滑9點或0.09%。
亞洲創富證券行政總裁潘鐵珊指，港股估值仍吸引下，資金並未離棄港股，相信資金市將續支持港股後市向好，其中績優股將較受資金追捧，目前恒指支持位於27500，上升阻力位於28500。
內銀績後續捱沽
藍籌股昨日普遍偏軟，股王騰訊（700）推動恒指先升後跌，該股早市曾突破330元，高見332.2元，惟後勁不繼，午後倒跌，收跌0.85%，報326.2元，拖低恒指27點。
多隻重磅中資金融股繼續回吐，其中工行（1398）跌1.02%，中銀香港（2388）更跌1.63%，為跌幅最大藍籌股。
不過，恒安（1044）逆市升2.91%；蒙牛（2319）績後獲多間大行唱好，其中摩通予蒙牛23元目標價，刺激蒙牛昨升6.57%，成表現最佳藍籌股，而蒙牛本周累計已升14.05%。
儘管北韓局勢暫緩和，但昨日仍有資金流入貴金屬股，其中中金國際（2099）升逾7%。恒指季檢將於下周一生效，將納入恒指的萬洲國際（288）昨日升2.81%。
個別科網股受追捧，其中上半年成功轉虧為盈的網龍（777）急升10.59%，本周累計升31.34%。