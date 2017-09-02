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﻿唐家成：股市實名制乃國際趨勢

2017-09-02 列印
　　證監會主席唐家成出席廉署舉辦的上市公司商業道德會議後表示，在港推行「實名制」是國際趨勢，香港應考慮推行，目前正與中證監商討在滬、深港通的股份中實施，進度滿意，但未有具體時間表。

加強監管創業板見效

　　對於近期證監會及港交所聯手嚴打上市公司違規，他稱自從證監會主動加強監管後，創業板股價已漸趨平穩，反映做法見效。他強調，證監會與港交所是按各自規則做事，但就監管角色的問題上，如有需要修改2003年雙方簽訂的備忘錄，會與港交所再作商討。

　　在「同股不同權」的立場上，唐家成並無正面回應，但指會與港交所及政府進一步探討。

　　問到市場傳聞指個別證劵行停止為客戶開立新孖展戶口的問題，唐家成表示不評論個別個案，但強調證監會一向小心監管孖展活動，並會跟進個別個案，若有問題便會處理。
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