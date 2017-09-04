﻿地緣政治風險升溫 港股九月料反覆向上

港股今年已連升8個月，累升近6000點，9月份能否再下一城，創造9連升紀錄，同時打破07年以來最長的升勢？北韓局勢左右大局。過去十年的9月份雖然升市較多，但分析認為，今個月能否保持升勢，仍取決於外圍因素變化，因北韓再次核試，地緣政治風險升溫，加上美債務上限危機逼在眉睫，預期9月份港股表現多為反覆向上，今日開市料恒指會低開100至200點。



回顧過去10年恒指於9月份的表現，有6次錄得升幅、4次錄得跌幅，而4次錄得跌幅分別為2015年、2014年、2011年和2008年，當中以2008年的9月累跌3245或15.27%最為慘烈，2008年為金融海嘯，其次是2011年的9月份累挫2942或14.33%，該年為2011年歐債危機爆發。



恒指今年以來，累升5969點，每日交投維持過千億元暢旺水平。對於本月能否再下一城創造九連升，同時打破07年以來最長的升勢，時富金融優越投資部顧問黎永良表示，港股本月能否有好成績，取決於外圍因素變化，因北韓再次核試，地緣政治風險升溫，加上美債務上限危機逼在眉睫，他預期本月恒指會反覆向上，但今日恒指開市會先低開100至200點。黎永良留意到近期有資金流入A股，以及早前已累升不少的股份如科網、金融股等，他估計在10月傳統跌市月前夕，投資者或基金會在9月先行沽貨獲利。



另一方面，滙豐私人銀行董事總經理兼投資策略及諮詢業務亞洲區主管范卓雲表示，恒指目前處於近28000點水平，距離歷史高位仍有一定空間，所以她不認為股市存在泡沫，而且恒指的升幅主要由企業盈利上升而推動，每股盈利亦有增加，是相對健康的市況。范卓雲又預期，在低息環境下，創新科技的行業如人工智能、大數據和雲端等公司，未來盈利增長前景將會不俗。



港股美國預託證券（ADR）上周五表現向好。滙控（005）折合港元收報75.9元，與香港比較無升跌；騰訊（700）則收報328.65元，較本港升0.75%；至於中移動（941）則較本港升0.05%。



恒生指數季檢今日生效，恒指成份股加入萬洲國際（288），騰訊於恒指比重將由11.36%降至10%，而滙控的比重亦由10.53%，降至10%。



上周創業板錄得3個新上市申請。經營「三希樓」、「心齋」及「浪人」的飲食集團Top Standard Corporation向聯交所遞交初步招股文件。截至今年3月底，該集團總收入為7995萬元，按年增約10%。此外，泰和安金融集團和網上廣告服務供應商源想集團亦已遞交文件。 截至今年3月底，源想集團的收入為2634萬元，按年增21%。