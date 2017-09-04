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﻿虛擬貨幣涉非法集資 ICO平台暫停業務

2017-09-04 列印
　　Bitcoin（比特幣）等虛擬貨幣今年升勢凌厲，引起內地監管部門注意，ICO（首次公開招募幣）被內地監管機構指涉嫌非法集資活動後，不少ICO平台選擇暫停業務，等待監管政策正式明確。繼周六比特幣中國（BTC CHINA）網站周六晚發聲明自行叫停後，另一平台知名ICO服務平台ICOAGE昨日下午亦發佈暫停服務公告，為本周第二個主動叫停的ICO平台。ICO昨日急跌36%，市值蒸發1.6億元人民幣。

　　ICOAGE公告稱，此次暫停服務是為了配合最新的政策進展，嚴格遵循中國政府的法律法規要求，防範可能的風險。平台將於昨日下午4時起暫停提供除提幣之外的一切服務，並即刻停止接受充值。

  早前，比特幣中國（BTC CHINA）網站周六晚發聲明表示，即日起暫停旗下ICOCOIN充值和交易業務，並將於昨日下午6時暫停ICOCOIN提幣服務。

　　自上月下旬起，不同監管部門相繼表示要出手監管ICO後，原定在9月2日舉辦的2017DACA區塊鏈國際高峰論壇亦被叫停。
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