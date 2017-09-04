﻿證監會加緊新股圍飛 凍結戶口陸續有來

證監會加緊打擊新股圍飛，日前已凍結多名投資者在三間券商開設的4個證券戶口。根據證監會在政府憲報披露的資料，該4個戶口合共只有約174萬元淨資產。不過，有消息指，證監會凍結同類戶口的行動將繼續進行，事件涉及多間曾遭叫停上市的創業板新股。



證監會日前宣佈，向財通國際證券、太平基業證券以及元大證券（香港）發出限制通知書，禁止該等券商處理某些客戶帳戶內的資產，事件與今年2月22日駿傑（8188）股份的涉嫌市場操控活動有關。證監會又指，上述三間券商本身並非調查對象，通知書並不影響該等券商的日常運作以及其他客戶的帳戶。



雖然證監會的公佈只有寥寥數語 ，當中卻實有玄機。據了解，以往證監會都有凍結個別證券戶口，但並不會披露涉及那些具體交易。不過，今次卻「白紙黑字」指明與駿傑上市當日的股份交易有關，顯示證監會將繼續高調打擊新股「圍飛」的操控活動。



按照證監會在憲報公佈的資料，在所凍結的4個戶口當中，持貨最多的一個，也只有價值約101萬元的股票，但消息指這只屬冰山一角。駿傑在上市首日股價急升，隨即遭證監會勒令停牌，震驚市場。不過，除了駿傑事件之外，亦有多隻創業板新股因股份過度集中，而曾遭證監會叫停上市。據了解，涉及這些新股的證券戶口或會陸續遭凍結，與上周公佈的4個戶口同一命運。



有證券界人士指出，近年業界尤其是中資小型券商，對於爭取客戶非常進取。假如券商在「認識你的客戶」（KYC）程序方面未有做足記錄，例如客戶開戶、落盤指示、資金進出等未有詳細資料，就有機會令證監會起疑。