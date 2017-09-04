劉怡翔指出，雙重課稅對貨品、服務交流、資金、科技和人才流動造成障礙，所以全面性避免雙重課稅協定不但可以減低雙重徵稅和協助投資者更準確地評估他們的稅務負擔，更可提供誘因吸引兩地投資者提高到彼邦投資的興趣。於上月底，劉怡翔代表特區政府與沙特阿拉伯簽署了全面性避免雙重課稅協定，這是香港與貿易夥伴簽訂的第38份全面性協定。目前香港已經與十九個國家簽訂協定，包括：泰國、越南、汶萊和印尼等地。
財庫局冀推展 避免雙重課稅協定
劉怡翔指出，雙重課稅對貨品、服務交流、資金、科技和人才流動造成障礙，所以全面性避免雙重課稅協定不但可以減低雙重徵稅和協助投資者更準確地評估他們的稅務負擔，更可提供誘因吸引兩地投資者提高到彼邦投資的興趣。於上月底，劉怡翔代表特區政府與沙特阿拉伯簽署了全面性避免雙重課稅協定，這是香港與貿易夥伴簽訂的第38份全面性協定。目前香港已經與十九個國家簽訂協定，包括：泰國、越南、汶萊和印尼等地。
小廣告公司變跨國召車巨企 GOGOVAN發跡地曝光
全港最大網絡傳召貨車平台GOGOVAN風生水起，上周與內地物流公司合併，市值估計達七十八億港元，並向亞洲多個國家進軍。公司三名創辦人均是八十後的「香港仔」，六年前初踏足社會打拼，並無立錐之地，全靠其中...
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回應「金磚失色褪色」論 習近平籲再創「金色十年」
一連三天的第九屆金磚五國峰會昨揭幕，國家主席習近平發表演講，表示金磚國家是世界和平的維護者、國際安全秩序建設者，呼籲拓展金磚影響，推動「金磚+」合作模式；對於部份人質疑「金磚失色、褪色」，他指出，金磚...
2017-09-04
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日本真子公主與同學訂婚 會見傳媒稱或明秋結婚
日皇長孫女真子公主，昨日正式與國際基督教大學學長小室圭訂婚，二人並一同會見傳媒，分享交往經過、訂婚心情，預計二人將於明年秋季舉行婚禮。 日本宮內廳正式宣佈，日皇明仁次子秋篠宮文仁長女真子公主，昨上午根據傳統，與准夫婿小室圭一同前往皇居，舉行請求日皇准許結婚的裁可儀式；宮內廳長官山本信一郎其後宣佈，真子內親王與小室圭已經訂婚。 真子在記者會上透露，二人最初只是點頭之交，直至二○一二年大學舉行交換留學生說明會時，真子坐在小室後方，開啟兩人緣份。真子、小室之後分別前往英國、美國留學，但兩人一直保持聯絡並開始交往。二人拍拖僅一年，小室圭便向真子求婚。 真子表示，她被小室陽光...
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大埔康樂園 約300萬元豪裝 1,166方呎花園屋
大埔老牌豪宅康樂園，由逾千座洋房組成，規模之大實屬少有，而且屋苑背靠綠山而建，獨享自成一隔的清幽寧靜，現市場有3房洋房放售，大屋擁逾千呎花園及車房，並設有總值約300萬元的全新裝修，最新叫價 2,10...
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地緣政治風險升溫 港股九月料反覆向上
港股今年已連升8個月，累升近6000點，9月份能否再下一城，創造9連升紀錄，同時打破07年以來最長的升勢？北韓局勢左右大局。過去十年的9月份雖然升市較多，但分析認為，今個月能否保持升勢，仍取決於外圍因素變化，因北韓再次核試，地緣政治風險升溫，加上美債務上限危機逼在眉睫，預期9月份港股表現多為反覆向上，今日開市料恒指會低開100至200點。 回顧過去10年恒指於9月份的表現，有6次錄得升幅、4次錄得跌幅，而4次錄得跌幅分別為2015年、2014年、2011年和2008年，當中以2008年的9月累跌3245或15.27%最為慘烈，2008年為金融海嘯，其次是2011年的...
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榜首戰火力全開 三獅大無畏
英格蘭上場世界盃歐洲區外圍賽F組作客贈馬爾他四蛋，哈利卡尼為首的鋒線火力全開。今晚主場對斯洛伐克的榜首大戰，三獅有力取勝惟後防欠穩，今仗失守難免，宜捧兩球半「大」。 （有線61、201台周二凌晨2:45直播） 三獅鋒線近期狀態大勇，翼鋒史達寧和進攻中場迪利阿里於英超同樣累積兩球進帳，中鋒哈利卡尼踏入九月腳風轉順，上場世盃外造訪馬爾他梅開二度和交出一助攻，造就國家隊大勝4:0，以十七分續居F組榜首。連同友賽作客2:3不敵法國，英格蘭各賽事近三仗合共轟入八球，惟後防同時亦失掉五球之多，兩球半計連續三仗開大盤。 斯洛伐克僅以兩分落後英格蘭排F組次席，今仗取勝即可升上榜首取...
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小顏秘技 修容法寶
想打造精緻五官與立體輪廓，怎能缺少修容法寶？光影粉與陰影粉向來是塑造立體輪廓的必備物，將兩者配合使用，便能收小顏之效，簡單易用。即Check化妝師為模特兒精心打造的小顏妝，學會一技旁身！文︰Angel...
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伍樂怡大熱倒灶三甲不入 雷莊兒摘港姐后冠 膺雙料冠軍
《2017香港小姐競選決賽》昨晚圓滿舉行，今屆多個環節同時透過無線官方手機平台big big channel（bbc）互動，被指是黑馬的⑤雷莊𠒇最後奪得最上鏡小姐及冠軍后冠，成為雙料冠軍，①何依婷及④...
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社論——創意變商機 推經濟Go Go
由三名八十後「香港仔」以二萬元起家的初創公司、手機應用程式貨運物流平台GoGoVan，宣佈與內地物流公司「58速運」合併，晉身創業「獨角獸」（即市值達十億美元但未上市的科企）行列。三人正積極部署在港上市，一旦成功，是本地年輕人靠聰明才智，成功打開商機的勵志故事，值得有志於在創新路上奮進的新一代人借鑑，只要凝聚成一股社會潮流，必可為香港經濟帶來新的增長點。 GOGOVAN的成立皆因送飯盒而起。七年前，GOGOVAN三位年輕人創辦一家廣告公司，收取客戶廣告費用，將其廣告印在飯盒上宣傳，然後把飯盒免費供應予食肆作外賣之用。惟他們發現，經常找不到貨車送飯盒，於是動腦筋研究，從用戶需...
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沈集成衞冕特首盃 徐雨石梅開二度 莫雷拉開鑼掃五W
昨日新馬季開鑼，莫雷拉繼續獨領風騷，由頭場開始直落贏五W，結果在第六場賽後已提前成為騎師王。至於沈集成與莫雷拉合作憑「四季旺」及「家品皇者」包辦第三口孖寶，前駒更捧走特首盃。而新開倉的羅富全則憑雷神策...
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