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﻿財庫局冀推展 避免雙重課稅協定

2017-09-04 列印
　　財經事務及庫務局局長劉怡翔昨日發表網誌表示，正尋求與更多國家或地區，簽訂全面性避免雙重課稅協定，尤其「一帶一路」沿線地區。

　　劉怡翔指出，雙重課稅對貨品、服務交流、資金、科技和人才流動造成障礙，所以全面性避免雙重課稅協定不但可以減低雙重徵稅和協助投資者更準確地評估他們的稅務負擔，更可提供誘因吸引兩地投資者提高到彼邦投資的興趣。於上月底，劉怡翔代表特區政府與沙特阿拉伯簽署了全面性避免雙重課稅協定，這是香港與貿易夥伴簽訂的第38份全面性協定。目前香港已經與十九個國家簽訂協定，包括：泰國、越南、汶萊和印尼等地。
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