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﻿新加坡銀行：股市風險升

2017-09-04 列印
　　今年來資本市場表現佳，全球股市升浪持續，惟新加坡銀行行政總裁博林（Bahren Shaari）接受訪問時表示，未來充滿潛在風險，加上現時股市估值偏高，故已提醒其私人銀行客戶先行沽貨獲利及降槓桿。

　　新加坡銀行為華僑銀行旗下的私人銀行。博林表示，今年上半年該行來自客戶的新增資金淨額為58億美元，因今年資本市場表現理想，加上經濟不俗，帶動了新增財富。博林指未來潛在風險，包括來自北韓和美國等政治風險、債券收益率已顯著回落、股市估值大幅偏高及槓桿大增等。
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