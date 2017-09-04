﻿市場簡訊

—三生製藥（1530）與CPE Funds成立合營企業，並收購北美的生物CDMO（生物藥品委託開發與製造服務）業務及其債項，作價2.9億美元（約22.68億港元）。該合營企業於加拿大註冊成立，分別由三生製藥持有51%權益及CPE Funds持有49%權益，CPE Funds為中信產業基金的成員公司。同時，三生製藥向CPE Funds授出認沽權。合營公司將投資興建生產設施，生產有關血漿的商業化藥品。計及成本及開支，預料是次交易的最高資本承擔總額為4.23億美元（約33.08億港元）。新收購的CDMO業務截至2016年年底，該公司的收入為8458萬加幣（約5.2億港元）。







—世紀陽光（509）於去年1月入主權智（601）後，終落實重組金屬鎂業務。權智向世紀陽光購入位於內地吉林省白山市的鎂生產業務，總作價19億元，以發行新股支付。







—海通國際（665）日前於美國成功完成首筆電子交易定單，成為第一家在美國推出程式交易服務的中資券商。該筆電子交易定單來自一家大型外資資產管理公司，旗下管理的資產管理規模（AUM）超過5000億美元，定單透過海通國際的電子程式系統執行，並在美國市場交易。海通國際現金股票業務董事總經理 Mark Burges Watson表示，公司將人工交易小組與電子交易小組整合為一支新交易團隊，為當地於2018年1月生效的新規定做好準備，積極應對金融市場變局。







—武漢再度上調買樓門檻，按揭利率在基準利率上有不同調升，最多上浮3成，而放款的時間亦延長，有部份按揭須3個月以上才能批出，而過去最快是需4個工作日完成。







—《星期日泰晤士報》引述布魯塞爾法律界人士報道，歐盟委員會可能最快在本月就Google迫使手機製造商預載Android程式而觸犯反競爭條例，向Google徵收巨額罰款，這次罰款極可能較6月時競爭事務專員韋斯塔潔對Google濫用搜尋優勢排擠格價購物競爭對手施加的24億歐羅（約223億港元）更高。







—納斯達克市場入稟美國新澤西地區法院，控告同業競爭對手－－股票交易所經營商Miami International Holdings，侵犯該集團7項專利，並在納斯達克部份前僱員協助下盜取該集團的交易機密。入稟狀指，Miami International盜取及抄襲了納斯達克市場的核心交易技術，並付諸使用。







—路透社報道，總部位於美國加州的網絡電視機頂盒製造商Roku Inc.已申請進行首次公開招股（IPO），好趁當前網絡電視需求方興未艾之際，在市場「吸水」。報道說，Roku Inc.打算在納斯達克市場新股上市，以A股普通股形式掛牌，代碼「ROKU」，該公司希望可集資最多1億美元（約7.8億港元）。