﻿金價升見1340美元 北韓核試震盪 人幣15月高

北韓核試，亞太區股市昨日表現相對冷靜，港股最多跌290點，全日收報27740點，跌212點。近期強勢的人民幣成為避險貨幣，資金流入推高人民幣匯價，兌美元人民幣在岸價（CNY）昨日一口氣衝破6.54、6.53、6.52及6.51元關口，最高見6.5194，與離岸價（CNH）亦升穿6.54、6.53關口，雙雙創15個半月新高。



北韓核試，局勢再度緊張，金融市場周一出現小震盪，資金走入日圓、瑞郎、黃金和主權債避難。美匯偏軟，日圓和瑞郎兌美元匯價升近1%，日圓兌港元再度升穿7.1算。現貨金價亦攀上每盎司1340美元的11個月高位。



歐亞股軟 韓圜曾挫近1%



美匯指數昨日跌0.4%，見92.445點；避險貨幣日圓則升0.93%，見109.23兌1美元（每百日圓兌7.15美元）；瑞郎亦升0.97%，見0.9554兌1美元（瑞郎兌8.17港元）。歐羅和瑞典克朗亦被視為安全港，昨日兌美元分別升0.52%和0.59%，歐羅升見1.1922美元（歐羅兌9.31港元）。毗鄰北韓的南韓圜匯價則一度急挫0.98%，尾盤跌幅收窄至0.89%，報1132.82兌1美元的兩周新低。



倫敦現貨金受追捧，周一曾升15.25美元，攀上11個月新高的每盎司1340.15美元。金價今年以來累升16%，上周累升2.6%，逾1年最大單周升幅。



股市方面，除內地股市報升，以及昨日休市的美股和大馬股市外，亞洲和歐洲股市全面下滑，重災區是日經225指數、南韓Kospi和新加坡股市，分別跌0.93%、1.2%和1.4%；MSCI亞太指數亦跌0.6%，是8月11日以來最大跌幅。



恒指急挫212點



至於港股，恒指全日收報27740點，跌212點，國企指數收報11182點，下滑102點，成交876.83億元。有分析認為，市場避險情緒未見恐慌，恒指於27000點具支持。



近期強勢的人民幣成為避險貨幣，CNY昨收報6.52，較上個交易日下午4時30分收報6.5679，大漲479點子，創8個月以來最大單日漲幅；晚上11時30分最後成交價6.5596，急升396點子。在岸價最高曾飆至6.5194，升485點子。官方開出的中間價報6.5668，較昨日升241點子，升幅為8月10日以來最大，並續創逾14個月以來最強。中間價連升6日，累漲911點子。



永隆銀行司庫蕭啟洪表示，市場開始調高對人民幣的預測，相信中長期人民幣會正式轉勢，但短期內有回調的空間，預計今年底人民幣會在6.8水平。