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﻿積金買A股暫無望

2017-09-05 列印
  基金公會昨日公佈，積金局認為滬深兩交易所未完全符合核准證券交易所的準則，因此香港基金公司的強積金組合未能投資A股。基金公會行政總裁黃王慈明認為表示，會待內地市場進一步完善後，再提出申請。

　　香港投資基金公會於去年9月向強積金管理局申請，將深圳及上海交易所納入強積金計劃的核准證券交易所名單之中。至上個月，積金局回覆指，滬深兩交易所在現階段未完全符合準則。積金局回應本報查詢指，為保障強積金計劃成員的利益，局方有責任採取審慎的態度，核准港外證券交易所。積金局不評論個別申請個案，認為必須考慮基金經理投資在某證券交易所上市的證券的資金，是否能隨時調出，讓受託人可在適當的時候執行買入或賣出相關基金的指示。
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