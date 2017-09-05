﻿七部委打虛擬代幣 比特幣三日急跌18% 定為「非法公開融資」

人民銀行、工信部等七部門終於出手，人行把首次虛擬貨幣代幣發行（ICO）定性為「未經批准的非法公開融資行為」，立即叫停各類代幣發行融資活動。受內地監管不斷升級影響，比特幣昨日最多跌7%。



人行消息於下午3時公佈後，各代幣全線暴跌。據內地比特幣交易平台火幣網的數據，央行消息公佈後的20分鐘內，比特幣跌去2000元，從日內高位29000元最多跌逾7%，最低見26000元，至晚間近9時回升至27000元，跌幅約5%。



比特幣最高升上32300元（人民幣，下同）後，已連跌3個交易日，累計跌幅逾18%。萊特幣昨最多跌13%，最低見430元；以太幣跌約23%，最低見1615元。



「一幣一別墅」暴富夢



最近數月，各種ICO線下見面會頻頻在北京、上海、深圳、杭州等地出現，投資者熱情高漲，心懷「一幣一別墅」的暴富夢。也有ICO項目不到一周即可籌資上千萬，甚至過億元，參與人數和金額急速飆升。由此引發的潛在風險不斷積累，已引起監管當局的警惕。



9月2日，國家整治辦（國家互聯網金融風險專項整治工作小組辦公室）發佈文件，並提供一份60家平台名單供各地參考，要求各地在此基礎上「詳儘摸排，確保不遺漏。」



嚴重擾亂金融秩序



人行表示，ICO融資活動大量湧現，投機炒作盛行，涉嫌從事非法金融活動，嚴重擾亂經濟金融秩序。各類代幣發行融資活應當立即停止。已完成代幣發行的組織和個人應當做出清退等安排，合理保護投資者權益，妥善處置風險。



公告指出，「代幣發行融資與交易存在多重風險，包括虛假資產風險、經營失敗風險、投資炒作風險等，投資者須自行承擔投資風險，希望廣大投資者謹防上當受騙。」



禁與法定貨幣兌換



人行要求，任何所謂的代幣融資交易平台不得從事法定貨幣與代幣、「虛擬貨幣」相互之間的兌換業務，不得買賣或作為中央對手方買賣代幣兌「虛擬貨幣」，不得為代幣或「虛擬貨幣」提供定價、信息中介等服務。



此外，各金融機構和非銀行支付機構不得直接或間接為代幣發行融資和「虛擬貨幣」提供帳開立、登記、交易、清算、結算等產品或服務，不得承保與代幣和「虛擬貨幣」相關的保險業務，或將之納入保險責任範圍。