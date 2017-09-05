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﻿中國農產品抽水不獲批

2017-09-05 列印
　　中國農產品交易（149）昨日公佈，早前的供股及配售可換股票據建議被港交所拒絕。該公司在7月底公佈，建議股份5合1，然後1供7，供股價0.45元，較該公告前收市價1.205元，大幅折讓62.66%，集資額10.451億元至13億元。該公司昨日公佈，港交所認為集資行動不符合上市規則，倘若進行將損害股東整體利益，對不參與供股的股東尤其不利。港交所亦認為，供股將帶來大量零碎股份，該等股份只能以折讓價格及付出額外成本出售，因此股東整體利益並未受到充份保護。該公司指，董事會不認同聯交所的上述決定，且正考慮採取適當措施，包括申請覆核裁決。
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