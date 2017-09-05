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﻿李河君八年內禁任董事

2017-09-05 列印
　　證監會今年初向停牌已久的漢能薄膜發電（566）展開訴訟，昨日法庭頒令，取消前主席李河君擔任任何上市或非上市的公司董事資格，為期8年，以及取消4位獨立非執董事擔任董事的資格3至4年，即日生效。

　　高等法院原訟法庭昨裁定，李河君的失職行為十分嚴重，因他同時作為漢能和漢能控股的最終控制人，造成嚴重的利益衝突，期間明顯側重漢能控股及聯屬公司的利益，而非漢能的利益，包括未有盡責披露漢能一家內地附屬公司的一筆9億元人民幣貸款。同時，法庭認為，4名現任獨立非執行董事趙嵐、王同渤、徐征及王文靜不但未能勝任，而且對於董事的責任視若無睹，包括並無對公司的業務模式提出質疑、無評估關連方的財務狀況以及對應收帳款採取恰當追討措施等。
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