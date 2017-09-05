高等法院原訟法庭昨裁定，李河君的失職行為十分嚴重，因他同時作為漢能和漢能控股的最終控制人，造成嚴重的利益衝突，期間明顯側重漢能控股及聯屬公司的利益，而非漢能的利益，包括未有盡責披露漢能一家內地附屬公司的一筆9億元人民幣貸款。同時，法庭認為，4名現任獨立非執行董事趙嵐、王同渤、徐征及王文靜不但未能勝任，而且對於董事的責任視若無睹，包括並無對公司的業務模式提出質疑、無評估關連方的財務狀況以及對應收帳款採取恰當追討措施等。
李河君八年內禁任董事
高等法院原訟法庭昨裁定，李河君的失職行為十分嚴重，因他同時作為漢能和漢能控股的最終控制人，造成嚴重的利益衝突，期間明顯側重漢能控股及聯屬公司的利益，而非漢能的利益，包括未有盡責披露漢能一家內地附屬公司的一筆9億元人民幣貸款。同時，法庭認為，4名現任獨立非執行董事趙嵐、王同渤、徐征及王文靜不但未能勝任，而且對於董事的責任視若無睹，包括並無對公司的業務模式提出質疑、無評估關連方的財務狀況以及對應收帳款採取恰當追討措施等。
「鬼節」夫妻怨殺 雙屍三凶宅
油麻地豪宅「御金‧國峯」發生血案！一對年輕公務員夫婦婚姻亮紅燈，疑在租住的單位「攤牌」時，男方刀割女方頸後，把她從露台拋落樓，再跳樓自殺，二人分別伏屍大廈的相連單位平台上。一宗倫常血案造成兩屍三凶宅，...
2017-09-05
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五億加強經濟技術交流 習近平：深化金磚國合作
金磚國家領導人第九次會晤大範圍會議昨召開，國家主席習近平表示，金磚五國雖然國情不同，但務實合作已取得斐然成績，認為各方今後仍須加強合作。他又宣佈，中方會設立首期五億元人民幣金磚國家經濟技術合作交流計劃，並注資金磚國家新開發銀行。 金磚國家領導人會議舉行大範圍會議，俄羅斯總統普京、印度總理莫迪、巴西總統特梅爾、南非總統祖馬等應邀出席。習近平表示，金磚五國雖然國情不同，但處在相近發展階段，務實合作是金磚合作根基，且取得斐然成績。 他指，五國合作潛力尚未充份發揮，若發揮各自資源、市場、勞動力等優勢，將激發五國增長潛力、三十億人民創造力，開拓巨大發展空間；又認為各方可加強貿...
2017-09-05
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英皇室傳喜訊 凱特皇妃懷第三胎
英國皇位第二承繼人威廉王子即將再為人父，肯辛頓宮昨宣佈，皇妃凱特第三度懷孕，暫時未知腹中胎兒性別及預產期。發言人透露，凱特如同懷有喬治王子、夏洛特公主時般，出現嚴重妊娠嘔吐症狀，故昨日臨時取消所有公務活動。 英女皇及所有皇室成員均高興即將有新成員加入大家庭。現年三十五歲的凱特二○一一年與威廉王子結婚，先後一三年、一五年誕下喬治、夏洛特兄妹；而嬰兒出生，其皇位繼承順序為第五位，叔父哈里王子繼承順序則變為第六位。
2017-09-05
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新盤廣吸客源 北角半山豪宅交投淡靜議幅收窄
北角半山成交量自3月起持續下滑，於8月份僅錄8宗二手成交，貼市價放盤亦買少見少，但不少業主叫價克制，停止反價；部份有見交投轉靜，甚至以略低市價易手，業主普遍議價空間仍維持窄幅上落，買賣雙方陷入拉鋸。如...
2017-09-05
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金價升見1340美元 北韓核試震盪 人幣15月高
北韓核試，亞太區股市昨日表現相對冷靜，港股最多跌290點，全日收報27740點，跌212點。近期強勢的人民幣成為避險貨幣，資金流入推高人民幣匯價，兌美元人民幣在岸價（CNY）昨日一口氣衝破6.54、6.53、6.52及6.51元關口，最高見6.5194，與離岸價（CNH）亦升穿6.54、6.53關口，雙雙創15個半月新高。 北韓核試，局勢再度緊張，金融市場周一出現小震盪，資金走入日圓、瑞郎、黃金和主權債避難。美匯偏軟，日圓和瑞郎兌美元匯價升近1%，日圓兌港元再度升穿7.1算。現貨金價亦攀上每盎司1340美元的11個月高位。 歐亞股軟韓圜曾挫近1% 美匯指數昨...
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撐意軍 還以顏色
意大利上仗世界盃歐洲區外圍賽G組0:3不敵西班牙，直接晉級資格變得被動。然而該隊今晚回歸主場面對以色列，有射手比洛迪及恩莫比尼作入球保證，勢大勝對手，過關取讓球主客和讓兩球「主勝」。有線64、203台周三凌晨2:45直播 雖然意大利有中堅基亞連尼因傷退隊及邦路斯停賽，所幸仍有巴沙利和魯加尼頂上，面對世盃外僅入四球的以色列游刃有餘。而射手比洛迪及恩莫比尼皆可候命上陣，二人為意軍合共攻入九球，佔球隊世盃外總入球一半，今仗勢必全力爭取入球，與狂牛鬥到最後。相反排第四位的以色列上仗主場0:1不敵馬其頓，首循環地頭鬥意大利又以1:3告負，作客恐大敗而回。 愛爾蘭塞軍和味濃 同...
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鎌倉‧江之島 近郊小旅行
不少港人每年都會去東京市區購物，其實東京近郊尚有不少集美食、玩樂及觀光於一身的好去處，如距離東京鬧市僅約一小時車程的江之島（Enoshima）及鎌倉（Kamakura），前者向以優美海灘及熱鬧坂道見稱...
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出爐港姐冠軍懶理負評 雷莊𠒇直播舌戰網民 誓不放棄后冠
《2017香港小姐競選》前晚落幕，隨即惹起熱議，有網民指出爐港姐冠軍雷莊𠒇貌醜，亦有網民質疑港姐「校長」鄭裕玲（Do姐）主宰冠軍得主，力批賽果不公。雷莊𠒇昨於個人社交網站進行網上直播「舌戰」網民，她強...
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社論——離婚變仇殺 社會代價巨大
油麻地發生駭人血案，一名男子疑在住宅內刀斬妻子，再把對方拋下屋苑平台後，跳樓自盡，警方正調查肇因，初步消息指女方懷疑男方在外拈花惹草，找私家偵探調查，觸動殺機。不論內情如何，血案有警世作用，當婚姻亮起紅燈，大家要冷靜處理，遇上死結，應向專家尋救輔導，私下解決或會釀成悲劇。 港人婚姻關係近年變得脆弱，去年香港已離婚男女逼近二十八萬人，其中男士離婚率升至百分之三點三，於過去十年急升逾五成，而女士去年離婚率升至百分之五點六，十年間亦增近五成。離婚本也是平常事，男女雙方結束夫妻關係，再見亦是朋友，而社會也有機制完善輔導分手後關係，並妥善處理贍養費、子女撫養權等問題。 但從新聞可見，...
2017-09-05
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田泰安搶攻有道
田泰安於去周日開鑼戰策「五十五十」開齋，打破之前三季開鑼戰無馬贏的魔咒，昨日晨課上其心情亦特別輕鬆。田泰安表示既然今季有個好的開始，當然會把握機會繼續搶攻，希望贏到更多頭馬。明晚谷中開鑼戰，田泰安認為六匹座騎中，以「一道」和「奇真」最有機會替他增添頭馬進帳。 呂廄的「一道」前季抵港後，曾被澳洲馬會因交易問題而要求禁賽，及後則受傷患影響，故整整一年沒有上陣，幸好在呂健威的悉心打理下，「一道」上季終可上陣兼表現不斷進步，季尾更在谷草千二米連捷，明晚再跑同程，田泰安說︰「雖然『一道』上季最後一戰是險勝對手，但當時牠已是季內第十二次上陣，對手不乏惡馬之下，表現實極出色。『一道』今季...
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