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﻿Sisram今起招股 入場費每手4990元

2017-09-05 列印
　　由復星醫藥（2196）分拆的以色列醫療美容器械供應商Sisram（1696），將於今日起招股，每股招股價8.88元至12.35元，每手400股入場費約4990元，以發行1.1億股計，集資最多13.59億元。復星醫藥副總裁兼Sisram主席劉毅表示，Sisram上市後母公司仍會在多方面支持Sisram發展，包括併購、市場資源整合以其他合作等；目前暫未有派息政策，未來上市後會給予股東滿意回報。

　　劉毅表示，以收購Sisram為例，母公司在佛山設立Sisram持有品牌Alma laser激光中心，營運2年效果好，未來打算在其他醫療機構複製。Sisram擬於19日於主板掛牌上市，是次上市引入3名基石投資者，共認購2.24億元股份，其中香港醫美集團Neo Derm Group同時為Sisram的本港分銷商，另外2名投資者為上海自貿區基金及升泰。

　　此外，內地汽車汽缸製造商瑞豐動力計劃遞交主板上市申請。
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