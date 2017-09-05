﻿IFC外望——銀聯推新卡 極光之旅招徠

上星期去咗銀聯國際嘅鑽石Prestige卡發佈會，佢哋香港分公司總經理劉恒（圖左）第一次出嚟主持活動，仲介紹咗張以生活藝術為主嘅新卡產品。張卡聽講主要都係主打高端市場嘅，而呢次有個簽帳獎賞都幾吸引㗎！就係雙人歐洲極光體驗之旅。極光之旅喎，應可列為人生清單必做嘅事情之一，但客戶要喺一年內簽帳滿60萬元才享有此優惠。嘩好似好大數目喎！不過，相信對班高端客嚟講無難度，如果係準備結婚嘅朋友，就更容易達到呢個簽帳額，只要擺酒、影輯婚紗相，都已經夠數，結完婚就可以同Honey齊齊免費去歐洲睇極光，唔使再Plan去邊度渡蜜月。



從上周發佈會格局，發現銀聯呢次嘅宣傳推廣手法與過往好唔同，竟破天荒請咗明星做宣傳，唔通呢啲就叫做新人事、新作風？咁到底邊個咁有幸成為銀聯首次起用嘅明星呢？就係近期嘅電視女神李佳芯囉！不過，現時實在太多人唔睇電視，相信未必人人識得呢位女神。



顧培德分享修身秘訣



友邦保險（AIA）香港及澳門首席執行官顧培德（Peter Crewe）新上任後，好勤力認識傳媒朋友。佢仲分享自己嘅健康生活習慣。原來佢之前身形都有咁上下「份量」，用咗幾年時間減咗足足40公斤，真犀利，以為用咗咩特別方法啦？其實都係「還原基本步」，從飲食習慣著手。佢話冇再食紅肉，多食雞同魚，最緊要係多做運動，有恒心咁改變生活習慣。



講起要多做運動，Peter分享自己比較鍾意跑步，不過就好強調唔係「快跑」，而只係「緩步跑」。佢有對10歲嘅龍鳳胎，阿仔就踢開波嘅，咁佢就會跟埋去，順道在場邊緩步跑，實行遠距離嘅親子活動。被問到阿女鍾意做咩運動，Peter就話佢唔太好Team work嘅運動，反而功夫就好耍家，仲話耍得有板有眼！



至於AIA經常贊助有名嘅足球隊，估唔到顧培德同樣係愛足球之人，佢提到自己最愛阿士東維拉，連Office都掛住件阿士東維拉嘅簽名球衣。



高瞻