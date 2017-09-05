﻿IFC外望——銀聯推新卡 極光之旅招徠

從上周發佈會格局，發現銀聯呢次嘅宣傳推廣手法與過往好唔同，竟破天荒請咗明星做宣傳，唔通呢啲就叫做新人事、新作風？咁到底邊個咁有幸成為銀聯首次起用嘅明星呢？就係近期嘅電視女神李佳芯囉！不過，現時實在太多人唔睇電視，相信未必人人識得呢位女神。
顧培德分享修身秘訣
友邦保險（AIA）香港及澳門首席執行官顧培德（Peter Crewe）新上任後，好勤力認識傳媒朋友。佢仲分享自己嘅健康生活習慣。原來佢之前身形都有咁上下「份量」，用咗幾年時間減咗足足40公斤，真犀利，以為用咗咩特別方法啦？其實都係「還原基本步」，從飲食習慣著手。佢話冇再食紅肉，多食雞同魚，最緊要係多做運動，有恒心咁改變生活習慣。
講起要多做運動，Peter分享自己比較鍾意跑步，不過就好強調唔係「快跑」，而只係「緩步跑」。佢有對10歲嘅龍鳳胎，阿仔就踢開波嘅，咁佢就會跟埋去，順道在場邊緩步跑，實行遠距離嘅親子活動。被問到阿女鍾意做咩運動，Peter就話佢唔太好Team work嘅運動，反而功夫就好耍家，仲話耍得有板有眼！
至於AIA經常贊助有名嘅足球隊，估唔到顧培德同樣係愛足球之人，佢提到自己最愛阿士東維拉，連Office都掛住件阿士東維拉嘅簽名球衣。
高瞻