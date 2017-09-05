—愛高集團（328）公佈，收購沙田新都廣場物業，作價逾1.11億元。收購物業為位於沙田安耀街2號的新都廣場11樓整層，可銷售面積約1.22萬平方呎，連同多個車位。愛高集團指出，計劃於2018年將辦公室遷至上述物業，以節省租賃費用。
—廣汽集團（2238）公佈，8月汽車產量14.49萬輛，按年增長15.99%；今年首8個月產量129.76萬輛，增長28.64%。銷量方面，8月為15.77萬輛，按年上升23.47%；首8個月則為127.95萬輛，增加29.14%。
—聯旺集團（8217）執行董事黃永華再有減持行動，黃永華於8月30日及31日先後減持662萬股及40萬股，共702萬股，平均價分別為0.2803元及0.28元，涉及套現約196.7萬元，減持後的持股量降至32.36%。
—奧思集團（1161）公佈，至公告日期止，公司公眾持股量約23%，低於上市規則規定之最低25%。公司已於今年8月11日聘任禹銘投資管理有限公司為財務顧問，就恢復公眾持股量提出建議，目前正與財務顧問討論及考慮不同方案（包括但不限於發行公司新股份予獨立第三方）以恢復公眾持股量。
—恒大（3333）公佈，8月合約銷售總金額334.3億元人民幣，按年下跌30.74%。期內，合約銷售面積332.1萬平方米，按年下跌49.37%；合約銷售均價每平方米1.01萬元人民幣，增長36.78%。雅居樂（3383）8月預售金額51.5億元人民幣，按年增長34.82%；預售建築面積46.5萬平方米，增長21.41%。 當代置業（1107）8月合約銷售額10.29億元人民幣，按年下跌30.06%；銷售面積11.66萬平方米，按年下跌3.3%。
—信利國際（732）公佈，2017年8月之未經審核綜合營業淨額約17.93億元，較去年同期之22.15億元減少約19.1%。今年首8個月之未經審核累計綜合營業淨額約142.51億元，較去年同期增加約3.6%。
—遠東發展（035）積極拓展海外地產市場，董事總經理孔祥達表示，計劃今年10月至11月會推出兩個項目，分別為英國曼徹斯特Angel Meadow、澳洲黃金海岸的Star Residence。此外，較早前公司與曼徹斯特市政府簽訂協議，合作發展「Northern Gateway」，Northern Gateway在未來十年將建成超過1萬個住宅單位。
—新高教（2001）主席兼執行董事李孝軒表示，7月時與蘭州新區管委會訂立合作協議，擬投資約6億元人民幣興建西北工商職業學院（「西北學校」）。西北學校計劃容納約15000名學生，並將於今年下半年開始施工，預期西北學校將於2019年財政年度投入使用，包括於2019年9月招收首批新生。
—招商局港口（144）昨在金磚國家領導人峰會期間，與巴西交通運輸兼港口和民航部部長Quintella簽約，斥資28.91億雷亞爾，即約72.28億港元，收購巴西東南部港口巴拉那瓜營運商TCP 90%股權。