﻿擬證券法規管代幣 證監加入圍堵ICO 比特幣價格喘穩

繼內地7部門聯手於本周一封殺首次代幣發行（Initial Coin Offering，簡稱ICO）後，香港證監會昨日亦發加入圍堵ICO行列，指部份ICO結構有可能受本港證券法例規管，並提醒投資者有可能面對較高的詐騙風險。事實上，美、日、韓等全球各地的監管機構亦已陸續對ICO發出警告，認為部份ICO應被視為證券般受到監管。一度暴挫的比特幣價格，昨日則喘穩。



證監會中介機構部執行董事梁鳳儀表示，關注到香港及其他地方有愈來愈多以ICO來募集資金的活動，並聲明「參與ICO的人士需要知道，一些ICO結構可能受到香港證券法例的規管」。



證監會指，某些ICO的條款和特點，令ICO所發售的數碼代幣，構成本港《證券及期貨條例》所定義的「證券」，有關特點可分三類。



首先，若ICO中發售的數碼代幣是代表一間公司的股權或權益，便有可能被視為「股份」；再者，若數碼代幣的用途是訂立或確認由發行人借取的債務或債項，便有可能被視為「債權證」；最後一個特性是，若發售代幣的收益是由ICO營辦者作集體管理並投資於不同項目，藉此讓代幣持有人參與分享有關項目的回報，便可能被視為「集體投資計劃」。以上三個情況中的股份、債權證及集體投資計劃的權益，均被視為「證券」，受本港證券法例規管。



美星韓等地表態須監管



事實上，全球各地的政府及監管機構均陸續表態，大部份均認為ICO須受監管。日前，南韓金融監管機構（SFC）表示，即使部份國家如瑞士，容許通過發行虛擬貨幣集資，但由於違反資本市場條例，因此會予以懲罰。另外，美國亦已將ICO項目The Dao列為受聯邦證券法律的約束。新加坡監管當局亦表示，若構成其國內證券法例中的監管產品，當地金管局會監管其發行及發售。俄羅斯則認為，不應開放比特幣交易予及格投資者。



ICO除了涉嫌構成常規的證券活動外，亦有可能被洗黑錢活動利用，因此為投資者帶來難以預計的風險。人行北京營業管理部昨進一步表明，代幣發行融資交易平台的個人帳戶如果存在大額或高頻的資金出入，符合反洗錢可疑交易報告標準的，應立即向監管當局報告。本港證監會呼籲，投資者應注意ICO所涉及的潛在詐騙及投資風險。



央視爆代幣平台圈錢「走佬」



人民銀行整頓ICO，出手之快、力度之狠，超出業界預期。人行北京營業管理部昨表明，將逐日監控ICO交易平台帳戶，嚴防捲款「走佬」。並指相關個人帳戶如出現大額或高頻資金出入，會立即採取限制措施。央視昨日則稱，有投資者投訴，有代幣平台圈錢跑路，投資者資金不翼而飛，被點名的網站為萊特中國。



受一眾消息影響，比特幣價格一度單日暴挫超過616美元，相當於13%。昨日，比特幣價格喘穩，據Coindesk顯示，截至昨晚10時的報價為4337.83美元，跌0.29%。昨日早段曾有交易所的價格一度跌見3969美元，其後逐步喘穩。