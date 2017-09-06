﻿九置擬每年派息率65% 九倉一度炒高至78元

九倉（004）以1送1的比例實物派送九倉置業地產獲批，帶動九倉股價昨日大升3.6%，收76.65元，最高升至78.35元，成交7.77億元。會德豐（020）也升1.1%，報57.9元。初步招股文件披露，九倉置業地產並非以產業信託形式上市，更透露擬每年派息比率達65%。



九倉置業最值錢的資產，是位於尖沙咀包括寫字樓，商場及酒店服務住宅的海港城，估值達到1702.17億元；其他資產包括海港企業（051）約72%權益、時代廣場、荷里活廣場、卡佛大廈、會德豐大廈，及在建中的酒店項目The Murray共6項香港投資物業，涉及樓面面積1100萬方呎，總值逾2400億元。



在港持六物業 估值2400億



招股書指出，海港企業持有的蘇州國際金融中心混合式發展項目，以及常州馬哥孛羅酒店；由於營商環境迅速變化，海港企業一直評估不同的業務方案，倘收到合適的收購，將剝離該兩項資產。蘇州國際金融中心總發展成本為55億元人民幣。



今年上半年九倉置業收入由88.04億元增至95.46億元，營業盈利由61.58億元增至88.04億元，帶動純利由44.4億元增至49億元。



多家大行發佈報告唱好分拆，當中花旗維持九倉目標價高達100元，以及買入評級。會德豐、九倉、九倉置業董事會認為，分拆有助提升各自營運及財務透明度，有助股權投資者、借貸方及債券投資者評估，同時也能加強管理層問責性及關注重點，改善資源配置，提高決策程序效率及加快應對市場轉變。



野村指出，分拆的九倉置業地產投資公司的負債率較高，但仍屬健康的水平，預期日後會德豐每年收息，都是來自九倉置業地產派息，而九倉餘下業務則未必會派息。