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﻿陽光房產可分派收入4.3億

2017-09-06 列印
　　陽光房地產基金（435）公佈截至6月底止全年業績，可分派收入按年升4.7%至4.345億元，末期分派為每單位13.3仙以及特別分派7.5仙，全年派息33仙。行政總裁兼執行董事吳兆基指，基金將繼續以回購及派息兩種方式回饋股東，但隨股價上升，回購步伐會放慢，但仍不設上限。

　　截至今年6月底財政年度，整體物業組合平均租用率為96.9%，與去年相若。寫字樓及零售物業組合的租用率分別為97.3%及96.2%，續租率則為68%及73%。寫字樓物業組合的平均現行租金為每平方呎32元，按年上升1.3%；零售物業組合的平均現行租金則為每平方呎71.3元，較去年下跌0.4%。期內寫字樓及零售物業組合分別錄得10.1%及5.3%的續租租金增長。
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