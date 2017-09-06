截至今年6月底財政年度，整體物業組合平均租用率為96.9%，與去年相若。寫字樓及零售物業組合的租用率分別為97.3%及96.2%，續租率則為68%及73%。寫字樓物業組合的平均現行租金為每平方呎32元，按年上升1.3%；零售物業組合的平均現行租金則為每平方呎71.3元，較去年下跌0.4%。期內寫字樓及零售物業組合分別錄得10.1%及5.3%的續租租金增長。
陽光房產可分派收入4.3億
截至今年6月底財政年度，整體物業組合平均租用率為96.9%，與去年相若。寫字樓及零售物業組合的租用率分別為97.3%及96.2%，續租率則為68%及73%。寫字樓物業組合的平均現行租金為每平方呎32元，按年上升1.3%；零售物業組合的平均現行租金則為每平方呎71.3元，較去年下跌0.4%。期內寫字樓及零售物業組合分別錄得10.1%及5.3%的續租租金增長。
妻月薪多夫一倍 女尊男卑 悲劇伏線
油麻地豪宅公僕夫妻命案轟動全城。案中女死者生前任職政府新聞處署理新聞主任，月薪比任職食環署高級管工的丈夫高一倍，她揭發丈夫疑拈花惹草，提出離婚。夫妻婚變，早前已遷出居所的丈夫，熟知妻子須一早出門，趕及...
2017-09-06
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賴清德接任行政院長 蔡英文讚掌握民意
台灣的總統蔡英文宣佈，委任民進黨籍台南市長賴清德，接替日前請辭的林全擔任行政院長，周五履新；蔡讚揚對方充份掌握民意、快速回應民眾需求，執行力有目共睹；而賴清德表示，將會完成林全任內尚未完成的重大政策，並持續深化改革轉型。 行政院長林全日前向蔡英文請辭並獲接納，蔡英文昨宣佈委任賴清德接任行政院長，待林全在周四率領全體內閣總辭後，但會在周五履新。 蔡英文稱，林全擔任閣揆期間，承受很多痛苦，稱讚對方是有風骨的人，感謝他為改革兩肋插刀。隨着執政團隊重心將從規劃轉為執行，賴清德是最適當接棒人選，揚對方充份掌握民意、快速回應民眾需求，執行力有目共睹。 賴清德感謝蔡英文信任，將重擔放...
2017-09-06
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凱特第三胎改乜名 愛麗斯亞瑟成大熱
英國肯辛頓宮日前宣佈皇妃凱特懷有第三胎，外界估計小王子或小公主或於明年四、五月出生。隨着皇室公佈有關消息，英國博彩公司亦開盤接受賭注，目前估計這名準皇位第五繼承人是女性最為熱門，其中以她將會改名為愛麗斯的賠率為一賠七；次熱是一賠十的男嬰亞瑟、女嬰維多利亞；其次是一賠十二的男嬰名亞歷山大、女嬰亞歷山德拉。愛麗斯這個名字與英國皇室甚有淵源，她不單是維多利亞女皇次女兒的名字，英女皇皇夫菲臘親王的母親亦名為愛麗斯。
2017-09-06
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二手紛錄用家承接個案
據星島地產網報道，二手再錄用家承接個案，祥益客戶經理巫嘉露表示，屯門大興花園1期1座中層B室，面積515方呎，3房設計，獲區外換樓客垂青，以460萬購入作自住之用，呎價為8932元，屬市場價成交，原業...
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麥樸思派定心丸 杜指一度大跌260點
美股假期後復市，受銀行和科技股下跌拖累，杜指一度大跌260點。環繞北韓核威脅的緊張局勢再度升溫，影響市場氣氛。不過，「新興市場之父」麥樸思認為，北韓危機對市場影響不大。地緣政治危機下，金價昨曾升至逾11個月高位。 南韓消息指出，北韓周六可能再次發射洲際導彈，美國駐聯合國代表則指北韓求戰，令地緣政治危機進一步升溫。 現貨金價昨曾升6.69美元，升幅相當於0.5%，報每盎司1339.04美元，為去年9月27日以來高位。 杜瓊斯工業平均指數一度大跌260點，跌至21700點水平，至今晨四時收報21,753點，跌234點；納斯達克指收報6375點，跌59點。滙控（005）美...
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肯薩斯紐約五五波 美職和戰
紐約城今季美職主場氣勢磅礡，但周三聯賽獨腳戲有多名主力因出席國際賽而缺席，有年輕小將莊拿芬路易斯挺身好也無補於事。對手肯薩斯體育會火力分散，而且剛重上勝軌，今仗作客也有力搶分，故雙方握手言和的機會較高。 （無線myTV super頻道302周四早上7:30直播） 今季美職十三次主場出擊，紐約城豪取九勝三和一負，更是自四月1:2不敵奧蘭多城後，至今未嘗一敗，地頭威力可見一斑。然而，該隊中場恩高靴里拉、阿歷山大寧治、洛尼華萊士等主力因出席國際賽而缺陣，至於陣中首席射手的西班牙國腳韋拿，儘管已提早返回球會，但因拉傷大腿肌肉今戰未能披甲。 即使陣容殘缺不全，仍不損紐約城主帥韋拉信心...
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減開門存冷氣 慳電透視雪櫃
屋企雪櫃每日又開又關，就算門鉸位夠耐用，裏面的東西都會因冷氣流失而較易變壞！LG新推的「門中門」雪櫃，可讓用家將最常使用的食物及飲品存放在門中門隔層，減少開啟主雪櫃門時冷氣流失機會，而且只須輕敲表面玻...
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半億身家 新購400萬工廈 「樓王」Bob唔分物業畀四子女
育有3千金嘅林盛斌（Bob）上月尾四度做老竇喇！因為老婆阿Pearl有妊娠糖尿病，產前要日打四針「保命」，仲要忍受順產十級痛，為林家添個「慈菇椗」，媽媽勁偉大。幸而阿Bob口中嘅7磅重「大兜仔」腳頭超...
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社論——人盡其才 職專也是青雲路
今年文憑試放榜，多名狀元異口同聲表示要入讀醫科，引起社會議論，有意見認為中學生對未來職業的視野過於狹窄。昨天智經研究中心發表一項研究報告，發現本港家長及學生對職業教育的認識不足，近七成受訪學生及家長從未聽過「職業專才教育」，不少受訪學生和家長雖認同職業教育實用，惟仍首選入大學，普遍視職業專才教育為次選，反映港人對職業規劃的觀念相當落後，未能與國際接軌。 智經委託教育大學的問卷調查發現，本港職業教育的定位不清晰及認受性不足，學生及家長對職業教育的銜接亦欠缺信心，不少受訪者視它為實用但不專業。然而，在歐美等地，早已肯定職業專才教育的重要性，甚至不比大學低，學生視乎個人的志願和能...
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頭號目標——傑飛跨季補中
上期沙田開鑼戰共有四場千四及千六米賽事，其中兩匹頭馬「智有心得」及「好友益」賽前都未有試大閘，而且若以事後眼光看此四場賽果，只要撇開歇暑因素，就當是上個馬季的延續來選馬，根本非常正路。由此可見，在暑期...
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