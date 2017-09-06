  • 2017年9月7日 星期四
  • 29º
  • 81%
熱門： 豪宅墮斃雷莊𠒇中聖書院北韓凱特

日報新聞 > 財經

﻿中鐵上半年新簽定單減8%

2017-09-06 列印
　　中國中鐵（390）上半年完成新簽定單5617.3億元（人民幣，下同），按年下跌8.2%，集團總裁兼執行董事張宗言表示，中巴（巴基斯坦）鐵路、中緬（緬甸）鐵路項目正在有序推進，有信心完成全年新增定單1.2萬億元。

　　他指出，「一帶一路」沿線國家的交通及鐵路基建需求增長龐大，相信集團的海外合同會繼續增長，未來10年內海外收入佔公司總收入，由目前5%升至10%。

　　此外，有傳阿里巴巴及騰訊（700）獲母公司中國鐵路總公司邀請參與混合所有制改革，張宗言透露，雙方正在就此進行初步的聯絡，一切尚未有具體進展，須待國資委指示。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd