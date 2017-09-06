﻿市場簡訊

龍湖地產（960）公佈，8月實現合同銷售額120.6億元，按年上升37.05%；合同銷售面積80.7萬平方米，按年增54.89%。







遠洋（3377）8月協議銷售額約65.2億元，按年上升49%。奧園（3883）8月實現未經審核合同銷售額約26.55億元，按年增85%。







花樣年（1777）8月銷售額約14.83億元，按年增長74.68%；已售建築面積8.9萬平方米，減少7.37%；每平方米平均售價1.67萬元，上升88.59%。







綠城（3900）8月銷售2385套，銷售金額約72億元，按年下跌27.27%，銷售面積約30萬平方米，銷售均價約每平方米約2.39萬元。







佳兆業（1638）上月總合約銷售23.57億元，按年減少約13.8%；合約建築面積約16.45萬平方米，按年減少約20%；每方米平均售價約1.41萬元，增長約7.8%。







華訊（833）主席林賢奇表示，集團持股42.34%的聯營公司宜聯科技未來的盈利貢獻將增加，宜聯上半年收入約1000萬元人民幣。







中綠（904）公佈，在公開市場出售天韻國際（6836）共1508.2萬股，佔天韻已發行股本1.54%，每股作價0.64至1.1元，套現1080萬元。







國美零售（493）公佈，已從市場上購回6000萬股，每股最高認購價0.82元及最低認購價0.81元，合計動用4880萬元，並可能根據市況作進一步回購。



威高股份（1066）公佈，以855萬美元出售從事心血管產品公司的29.9%股權，所得款項淨額將用作一般營運資金。







長城汽車（2333）發佈8月銷量報告，銷量總計約7.37萬輛，按年上升0.8%；其中，出口銷量達3614輛，按年增長1.37倍。今年首8個月合計，累計銷量約60.35萬輛，按年上升1.88%。







威訊控股（1087）公佈，於8月14日至9月5日，在公開市場出售第一信用金融（8215）共5580萬股，佔第一信用已發行股本約1.5%，每股作價0.5至0.53元，涉資約2873.5萬元。







比亞迪（1211）昨日公佈，其附屬公司比亞迪汽車工業，中標深圳市西部公共汽車「432輛新能源營運車輛採購」項目。 據了解，中標金額合計5.61億元人民幣，不包括國家和地方政府補貼。







金誠控股（1462）表示，於上月在江蘇省投得兩塊土地，總代價4725萬元人民幣，擬興建商用物業。同時，公司經營8家私募股權基金，截至今年6月基金管理資產規模約25億元。金誠助理財務總監薛煒表，公司原有的馮氏機電工程業務仍是現時主要收入，現時在建及定期持續項目共有60項，但未來不排除出售該業務。







滙豐保險（亞洲）及滙豐人壽保險（國際 ）昨宣佈，委任文德華（Edward Moncreiffe）為香港行政總裁，即日起生效。文氏駐於香港，將掌管滙豐香港的保險及退休金業務。他於2005年加盟滙豐。