﻿IFC外望——多名猛人退休 錢莊後浪推前浪

銀行界久不久就有人因各種原因而退下火線，呢期啲大行都有啲部門主管靜悄悄地走人。好似近期股價氣勢如虹、曾升上180元高位嘅恒生銀行（011）咁，該行除咗有前CEO李慧敏同前執董馮孝忠兩名高層退休外，原來數碼銀行主管杜琪滔（Paul，圖）同埋抵押貸款業務主管爾宗祺（Johnson），都雙雙離任了。



據講阿Paul係因為到退休年齡而正式卸任，猶記得佢喺4月先至好落力介紹恒生一連串嘅金融科技服務，包括下半年會推兩項Chatbot（智能聊天機械人）服務，但轉過頭阿Paul就喺7月1日退休，連佢秘書都走埋。不過，大家唔使擔心，恒生已請咗人接阿Paul個位。至於未到退休之齡嘅Johnson，則係私人理由請辭，好似話要準備移民。



另外，舊年經常以署理銀行公會主席身份示人嘅渣打香港行政總裁辦公室主管譚何錦文，亦於4月已榮休，雖然早前有啲場合仍然見到佢，其實因佢要做交接工作，故轉以高級顧問身份再坐一會。我哋成日聽好多港孩連公仔麵都唔識煮，譚太就自爆話自己都唔識，所以退休後有好多嘢學，除學人煮公仔麵外，又可學吓整餅同畫畫喎。



另外，喺中銀原負責分銷網絡工作，後調職到中銀信用卡國際任副總經理的馮燕芬，早前亦退休了。



耀才趁旺市吸人才



港股今年氣勢如虹，年初至今差唔多升咗近三成，老實講香港股民無嘢驚，至怕個市唔郁啫。今年個市咁好，梗係證券行擴張嘅好時機啦！耀才（1428）今年銳意大肆擴充，打算喺今個月11及12日一連續兩日，喺耀才總辦事處舉行大型招聘日，實行大規模招兵買馬咁話，耀才仲話，預期今次招聘活動可以請到50名員工，特別希望能聘請到資訊料技人才。



講返個市，今年恒指簡直牛氣沖天，於8月份更衝破28000點，創近27個月收市新高，當中更錄得連升8個月的紀錄，係近10年來最長升浪，實在唔嘢少，多人炒股，證券行生意自然多咗啦！耀才仲話估計恒指有機會挑戰2015年大時代時歷史高位，所以現階段股市仍有上升空間，各位香港股民，未入市嘅要嗱嗱聲把握機會啦！



高瞻